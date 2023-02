Zwei besondere Ensembles in der Stadthalle Hockenheim

Hockenheim. Da haben sich zwei Ensembles gefunden, um ein ganz besonderes Konzert zu bestreiten: Zu einem großen gemeinsamen Auftritt am Samstag, 22. April, in der Stadthalle Hockenheim laden das Hohner Akkordeonorchester (HAO) Reilingen und das Akkordeon im Quadrat aus Mannheim mit ihrem Dirigenten Johannes Grebencikov ein. Das HAO ist 2016 beim World Music Festival in Innsbruck Weltmeister geworden.

Was macht ein Konzert zu einem besonderen Konzert? Herausragend ist es dann, wenn dabei eine Uraufführung gespielt wird. 2018 fand ein solches mit Beteiligung des Gemeinschaftsorchesters Reilingen-Mannheim erstmals im Rokokotheater im Schloss Schwetzingen statt. Nun, fünf Jahre später, steht eine Komposition von niemand Geringerem als Fritz Dobler (Akkordeonvirtuose, Komponist, Dirigent und Lehrer, ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz) im Zentrum.

Fritz Dobler, die beiden Akkordeon-Orchester aus Reilingen und Mannheim, ihr Dirigent Johannes Grebencikov sowie Herbert Werz, seinerseits Akkordeonförderer aus dem Schwäbischen, haben darüber hinaus unter anderem bekannte Werke namhafter Komponisten wie Hans Zimmer, Jim Steinmann, Aram Chatschaturjan, Camille Saint-Saëns, Arturo Márquez und weitere Überraschungen in ihrem Programm. Als Gast ist Cellist Hartwig Christ zu hören.

Die 48 Spieler des Gemeinschaftsorchesters Reilingen/Mannheim freuen sich auf gleich zwei Aufführungen am 22. April: Um 14 Uhr beginnt das besondere Konzert (Karten 16 Euro und 10 ermäßigt), das Galakonzert steht um 19 Uhr auf dem Programm. Hier reichen die Kartenpreise je nach Kategorie von 28 bis 20 Euro.

Karten können direkt per E-Mail bestellt werden. Bei der Bestellung ist der vollständige Name und die Anschrift anzugeben. Die Bestelladresse lautet konzertorchester.reima@gmail.com.