Kaffee von Bonafede im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung kaufen

Für viele Menschen gehört sie zum Start in den Tag einfach dazu – die Tasse Kaffee am Morgen. Ob schwarz, mit Milch oder mit Milch und Zucker. Da hat jeder seine eigenen Vorlieben. Und auch die Stärke des Kaffees variiert beim eigenen Geschmack. Und um jeden zu treffen, gibt es im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen und beim Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) in Hockenheim vier neue Produkte: Kurpälzer Kaffee aus der Bonafede Privatrösterei aus Hockenheim. „Es war uns bei der Röstung des Kaffees wichtig, dass sich die vier Sorten unterscheiden“, erklärt Rosario Bonafede.

Je zwei Kaffee-Röstungen und Espresso-Röstungen sind in unserem neuen Kurpälzer-Sortiment erhältlich. „Die kräftige Kaffeeröstung setzt sich zusammen aus 65 Prozent Arabica und 35 Prozent Robusta und ist länger und heißer geröstet als unsere normalen Kaffeeröstungen. Die Mischung besteht aus Rohkaffees von Arabica-Bohnen aus Brasilien und Kolumbien und einem indischen Robusta. Trotz dass er kräftig und vollmundig ist, ist er aber nicht bitter“, erklärt der Kaffeeprofi Bonafede, dass die kräftigen Noten im Vordergrund stehen – mit einem Hauch von Zartbitterschokolade im Abgang.

Der Löwe als Verpackungssymbol soll die Region und die Marke Kurpälzer unserer Zeitung symbolisieren, einen Wiedererkennungswert bieten. Daher wurden auch vier Farben gewählt, um dem Kunden optisch etwas zu bieten und die Wahl zum Kaffee – der einem in Erinnerung bleibt – zu vereinfachen.

Der „Luschtwandler“ ist eine milde Kaffee-Röstung mit „luftisch und leichtem Genuss“, die vor allem säurearm ist und eine nussige sowie malzig schokoladige Note hat. „Der Schlosswächter“ ist „kräftisch, wie’s de Kurfürst getrunke hot“ und die kräftigere der beiden Kaffee-Röstungen. Es ist ein würziger Kaffee mit Noten von Zartbitterschokolade.

Die Espresso-Röstungen sind mittelkräftig und kräftig. Der „Weitblicker“ ist der kräftigere, intensiv und vollmundig im Geschmack und besticht durch seine Aromen von Zartbitterschokolade und Karamell. Der „Gaumeschmeichler“ hilft einem „geschmeidisch durch de Tag“. Es ist ein nussiger, leicht fruchtiger bis würziger Kaffee.

Den Kurpälzer Kaffee, gemahlen und als ganze Bohne, gibt es im Kundenforum unserer Zeitung am Schlossplatz Schwetzingen für 12,90 Euro je 500-Gramm-Packung zu kaufen. Das Kundenforum hat von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

In der Geschäftsstelle des HMV, Obere Hauptstraße 7 in Hockenheim, gibt es den Kurpälzer Kaffee ebenfalls zu kaufen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 17 Uhr. vas

