Komikerduo „Oropax“ in Hockenheim: Chaos mit Stuhlresten und Quadraturen

Hockenheim. Die beiden Brüder und Chaoskomödianten Volker und Thomas Martins treten nun schon seit 1983 als Comedy-Duo „Oropax“ auf. In über vier Jahrzehnten konnten sie sich laut dem Guinnessbuch der Rekorde die weltweit größte Privatsammlung von Streifenkaugummis aufbauen. Rekordverdächtig erscheint aber auch die grenzenlose Kreativität des Duos, mit Deutschlands wohl vielfältigstem Wortwitzbestand. Diesen donnern sie ihrem Publikum im Hockenheimer Pumpwerk in einer schreiend bunten, extrovertierten und überraschend spontanen Liveshow um die Ohren.

„Ordentlich Chaos“ ist dabei nicht nur der Name des neuen Programms, sondern auch ein Mantra, dem die beiden Chaosstifter immer treu blieben. So eröffnen Thomas und Volker Martins die zweistündige Flachwitzparade als Magierduo im schwarz-weißen Schachbrett-outfit mit den Worten: „Manche gehen zum Stehen in die Fremde und manche kommen zum Hocken heim.“

Doppeldeutige Wortgefechte

Immer wieder verlieren sich die beiden in irrsinnig spontanen und doppeldeutigen Wortgefechten und springen dabei munter zwischen völlig kontrastierenden Themenfeldern hin und her. Seeräuber, die das mathematische Rätsel „Pi-raten“ spielen, wechseln in der nächsten Sekunde zu einer „vollgekotzten“ Kanzlei eines Fachanwaltes für „Er-brecht“. „Oropax“ scheuen sich auch dieses Mal nicht davor, ihr Publikum kräftig durch den Kakao zu ziehen. Ein Besucher namens Klaus sorgt bei den Komödianten für Verwirrung: „Du heißt Klaus? Darfst du dann überhaupt noch in den Supermarkt? Was ist denn, wenn deine Frau laut durch den Gang ‚Klaus’ ruft?“

Dem Schachbrettoutfit weicht das reale Schachspiel, welches laut Thomas Martins „das Spiel der Jugend“ sei. Anhand von Verkleidungen musste das Publikum nun die verschiedenen Figuren erkennen. Eine Zuschauerin wird prompt mit einer Burger-King-Krone zum „König“ gekrönt, während Volker Martins im Schlumpfoutfit ein Holzpferd auf die Bühne zieht. Er klagt dabei: „Als ich heute Morgen hierher gefahren bin, gab es nur Strapazen. ICE, Regionalexpress, S-Bahn. Ich war matt nach drei Zügen“.

Zu seinem großen Unmut geht das Drama weiter, denn das Holzpferd scheint krank zu sein. Was abzusehen war, nachdem Thomas Martins den Schimmel mit verschimmeltem Toastbrot gefüttert hat. Doch die Rettung ist nur ein Ritual weit entfernt. Thomas kniet andächtig nieder und ruft den allmächtigen „Pferdeflüsterer“ an. Als dieser auf die Bühne tritt und kundtut, was er „erpferd“, gibt es im Publikum kein Halten mehr. Versehentlich enthauptet Volker den Holzhengst und legt deshalb sogleich seinem Bruder die Zügel an. Statt ihm die Sporen zu geben, stopft er ihm schließlich eine rohe Zwiebel in den Mund.

Als Volker Martins schließlich entrüstet fragt, ob sie nun endlich ihren Lieblingssketch mit dem Titel „Die Quadratur des Vierecks“ spielen dürfen, meint er im Publikum, genauer gesagt von Besucher Alexander, ein „Nein“ vernommen zu haben. Die Rache folgt auf den Fuß: Entschlossen spießt er den abgekauten Zwiebelrest seines Bruders auf einen Laubbläser und parfümiert damit das Publikum.

Doch bei einer Zwiebel soll es nicht bleiben. Thomas betritt die Bühne als lispelnde Regenbogenraupe und muss alles essen, was die „kleine Raupe Nimmersatt“ im bekannten Kinderbuch verspeist – ein Belastungstest für die Künstler und das Publikum. Auf Schokolade folgt eine Essiggurke. Fleisch und Käse kürzen „Oropax“ einfach mit einer dicken Scheibe Fleischkäse ab, die Volker der Regenbogenraupe mit einer Müllzange in den Rachen drückt.

Was mit den Köstlichkeiten in Thomas Magen passiert, entdecken „Oropax“ darauf an Ort und Stelle. Das Chaosduo reist in den menschlichen Magen und Volker Martins moderiert verschiedene Verdauungshelfer an, die sich in kurzen, szenischen Spielen präsentieren. Sämtliche Verdauungsenzyme erscheinen als ein Forst-arbeiter mit Kettensäge, der wütend ein Stuhlbein schwenkt. „Hier liegen überall Stuhlreste rum“, meckert er. Im rosafarbenen Plüsch-Einteiler geht schließlich auch die Liebe bekanntlich durch den Magen, dicht gefolgt von einem weißen Thrombozyt, das sich später als Spermium entpuppt.

Atomarer Staubsauger

Weil Thomas durch seine kulinarischen Expeditionen einen unangenehmen Mundgeruch entwickelt hat, freut sich Volker nicht besonders, als Thomas ihm als Mönch verkleidet ins Gesicht jodelt. Zum Glück erscheint nur wenige Minuten später der Sauberkeitsexperte Harald Pinski mit seinem atomaren Staubsauger aus dem Lidl-Sonderangebot. Dass der Sauger auch sprechen kann, ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Ob das Gerät aber nun „aus Austria“ oder „aus Trier“ kommt, weiß er auch nicht so genau.

In einer energetischen Zugabe kommt das Publikum dann auch noch in den Genuss der „Quadratur des Vierecks“. Hier lassen die beiden noch einmal die unkonventionellsten Flachwitze auf die Zuschauer los. Sie philosophieren darüber, ob ein Viereck nun vier gleiche Seiten oder vier gleiche Ecken hat.

Dabei verheddern sich die beiden in den Unterschieden zwischen einem „Eck“ und einem ovalen „Egg“ und zwischen einem selbstgebauten „Ei-Chalet“ und der harten Eischale. Mit dem neuen Programm bewegen sich „Oropax“ auf altbekannten Irrwegen zielstrebig in Richtung Chaos.

Die Zuschauer erwartet beim Programm der Brüder ein kunterbuntes Kuriositätenkabinett und eine urkomische Show, die keine Zeit für Verschnaufpausen lässt.