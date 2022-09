Kristallin zerklüftete Fantasielandschaften

Als der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm, Kulturpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, im März 2021 nach seiner Wahl in den Landtag von Baden-Württemberg auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für sein Wahlkreisbüro war, wurde er in Hockenheim in der Rathausstraße 2 fündig.

Ein dortiger Friseursalon hatte via Hinweiszettel an der großen Fensterfront auf seinen Umzug hingewiesen – Sturm las das, ging hinein, bekam den Namen des Vermieters und kurz darauf einen Mietvertrag. Dass sein Wahlkreisbüro aber nicht nur für Schreibarbeiten und Besprechungen genutzt werden sollte, sondern auch für Veranstaltungen und (Kunst-)Ausstellungen, das hatte der 36-jährige Neulußheimer von Beginn an im Auge.

Ende Oktober 2021 lernte Sturm die Hockenheimer Künstlerin Kristin Brümmer bei deren Ausstellung „Aufbruch“ im frisch sanierten Plankstadter Wasserturm kennen – und ihre Werke schätzen. Ab Mitte Dezember 2021 waren dann Brümmers Kunstwerke im Wahlkreisbüro von Sturm zu bewundern. Als Brümmer kürzlich eines ihrer Bilder ausSturms Büro holte, da wurde sie auf der Straße von einer Passantin darauf angesprochen – und das Bild war innerhalb von Minuten verkauft. Aktuell stellt unter dem Motto „Die Leichtigkeit des Seins“ die Hockenheimer Künstlerin und Allgemeinärztin Dr. Blanka Mandel imWahlkreisbüro einige ihrer Werke aus. Ihr Interesse für die Malerei entdeckte Mandel bereits in der Kindheit. 2014 begann sie, sich intensiv im Eigenstudium mit der Acryl- und Ölmalerei zu beschäftigen, bereits 2018 wurde sie auf internationalen Kunstmessen zugelassen. Seither werden ihre Bilder im In- und Ausland ausgestellt und erfreuen Kunstfreunde unter anderem auch in Frankreich, Spanien und den USA.

Sinnhaftigkeit und Leichtigkeit

In überwiegend mehrschichtiger Spachteltechnik mit pastosem Farbauftrag werden Emotionen, Wünsche und Visionen mal gegenständlich, mal abstrakt, mal kraftvoll farbexplosiv, mal märchenhaft zum Ausdruck gebracht. So entstehen magische pastellige Sehnsuchtsorte oder kristallin zerklüftete Fantasielandschaften, die dem Betrachter ein Paradiesgefühl vermitteln, das die meisten Menschen vermissen: Gelassenheit, Sinnhaftigkeit und Leichtigkeit.

Oft gelingt es dem Betrachter, in eine andere Ebene des Bewusstseins einzutauchen und Natur neu zu erleben. Ihre narrativen Bilder erzählen ganze Geschichten, die bewegende Ereignisse aus ihrer Vergangenheit symbolisieren und die unterschiedlichsten Interpretationen zulassen. Mit ihrer figurativen Darstellung von Menschen widmet sie sich dem philosophischen Aspekt des Vergänglichen. Ihre grazilen, mageren Figuren sind Wesen von zerbrechlicher Anmut und heitererGelassenheit. Sturm: „Sie sind Hoffnungsträger und Mahnende zugleich und sollen uns daran erinnern, dass wir uns dem Kreislauf der Natur nicht entziehen können.“

Manchmal ergänzt Mandel einBild durch ein eigenes Gedicht; einige der Gedichte wurden bereits in Nationalbibliotheken veröffentlicht. Mit ihren Bildern spricht Mandel die Menschen an und freut sich darüber, dass bereits einige ihrer Werke mittlerweile verkauft wurden. zg