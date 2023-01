Länger laufen dank Flutlicht beim Hockenheimer DJK

Hockenheim. Das gerade abgelaufene Jahr war kein Krisenjahr bei der DJK. Nach der Runderneuerung der Tartanbahn 2021 wurde im vergangenen Jahr eine Calisthenics-Anlage errichtet, die sowohl von den Kindern als auch von den Jugendlichen der DJK sehr gut angenommen wird und mit freundlicher Unterstützung durch Geschäftsführer Wolfgang Stalter vom Hockenheimer Unternehmen Stalter Technische Federn GmbH realisiert wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rechtzeitig zu Beginn der dunkleren Jahreszeit meldeten die Verantwortlichen der DJK vor wenigen Wochen auch die Fertigstellung der neuen Flutlichtanlage. Die neue Beleuchtung, die ausschließlich mit umweltfreundlichen LED-Strahlern betrieben wird, erhellt nur die 400-Meter-Rundbahn.

Da aber bei der DJK kein Fußball gespielt wird, reichen die Strahler vollkommen aus, um die Kunststoffbahn für das Lauftraining auch in den Wintermonaten zu nutzen, teilt der Verein mit. Die Realisierung dieses großen Projekts wäre ohne das Sponsoring des Mannheimer Unternehmens Eisen und Stahl Service Center Mannheim sowie des lokalen Unternehmens Altenberger Elektroservice aus Hockenheim nicht möglich gewesen.

Nachwuchs an drei Abenden aktiv

Davon profitieren jetzt auch die Nachwuchstalente der DJK, die jeweils an drei Abenden bei den wesentlich besseren Lichtverhältnissen über die Tartanbahn sprinten können. Die Triathleten und Läufer der ASG Tria, die seit Sommer eine Kooperation mit der DJK eingegangen sind, können dank der „Erleuchtung“ jeden Mittwoch um 18 Uhr am Nordring ihre Laufintervalle auf der Tartanbahn absolvieren.

„Für Läufer, die bisher nur für sich gelaufen sind, bietet sich der von dem ASG-Trainer Goran Cicak betreuten Winterlauftreff geradezu an“, betont der Geschäftsführer und Lauftrainer der DJK, Gunther Giloy. „Vor allem Frauen, die im Winter fit bleiben wollen, müssen dann nicht mehr alleine auf unbeleuchteten Straßen joggen“, ergänzt der erfahrene DJK-Lauftrainer.

Mehr zum Thema Jahresabschluss DJK und ASG Tria feiern Jahresabschluss in Hockenheim Mehr erfahren ASG Tria Ungewöhnlich warmer Silvesterlauf in Hockenheim Mehr erfahren

Auf der Tartanbahn der DJK am Nordring werden zwar nur Runden gelaufen, aber wenn man Trainingspartner hat, mit denen man sich während des Laufens ein wenig unterhalten kann, kommt keine Langeweile auf, sind die Betreuer überzeugt. Da zur gleichen Zeit mittwochs die DJK das Lauftraining für Kinder durchführt, könnten Mütter und Väter am Lauftreff teilnehmen und ihre Kinder zu einem kostenlosen Schnuppertraining bei den Leichtathleten unter Anleitung der DJK-Trainer Bernhard Schäfer und Gunther Giloy bewegen. Somit könnte sich dann ein Familienlauftreff entwickeln.

Interessenten dürfen ab Mittwoch, 11. Januar, an jedem Mittwoch vorbeischauen und mitjoggen. Der Zugang zum DJK-Gelände am Nordring 1 ist beim Winterlauftreff frei zugänglich. Wer zunächst nur mal reinschnuppern will, wird auf jeden Fall willkommen geheißen, teilt die DJK mit.