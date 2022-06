Monika Weis spricht über ihre Arbeit in der Sozialstation Hockenheim

Die Pflege von Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten ist nicht immer leicht. Doch Monika Weis, die als ausgebildete Altenpflegerin und Fachkraft für Gerontopsychiatrie viele Jahre in der ambulanten Pflege und in der Sozialstation Hockenheim Menschen mit Demenz betreut hat und später in der Beratung tätig war, hat der Beruf viel Freude bereitet – vor allem auch deshalb, weil sie es mit

...