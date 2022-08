Motorradrennfahrer Nicolai Kraft aus Hockenheim feiert Supersport-600-IDM-Debüt

Hockenheim/Assen. Der Hockenheimer Motorradrennfahrer Nicolai Kraft gibt am Wochenende, 13. und 14. August beim nächsten Lauf zur Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) auf dem niederländischen Grand- Prix-Kurs von Assen sein Debüt in der Supersport 600-IDM. Der 24-Jährige wollte eigentlich 2022 die komplette IDM-Saison bestreiten, doch die Yamaha-R6-Maschine wurde zu spät geliefert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicolai Kraft hatte 2020 den Twin-Cup gewonnen und wurde im Vorjahr Gesamtdritter im Twin-Cup. Mit dem Umstieg in die IDM-Supersport-600-Klasse geht für den Yamaha-Piloten ein Traum in Erfüllung. Da die Teilnahme auf dem TT Circuit in Assen relativ kurzfristig ist, muss Nicolai mit einem Standardmotor an den Start gehen.

Erfahrung sammeln

„Auch wenn ich nur mit einem Serienmotor antrete und mit stumpfen Waffen kämpfe, freue ich mich riesig, endlich mein erstes Rennen zu absolvieren. Ich bin super vorbereitet und fühle mich fit für das erste Rennwochenende. Für mich geht es um keine Meisterschaft, daher konzentrieren wir uns auf das Setup des Bikes, um in diesem hart umkämpften Starterfeld anzuknüpfen und natürlich um Erfahrung zu sammeln. Das Wichtigste sollte dennoch nicht vergessen werden: Draufsitzen und Spaß haben. Und den Spaß werde ich definitiv haben.“

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Unfall auf B 39 Nach Unfall in Hockenheim: Verletzungen des Motorradfahrers lebensgefährlich Mehr erfahren Dörr Pössl Center Topadresse für Urlaubsfreudige Mehr erfahren Bauvorhaben Untere Hauptstraße Wegen Bauvorhaben: Hockenheimer Stadträte hören sich jetzt das Audioprotokoll an Mehr erfahren

Er fühle sich sehr wohl auf seiner Yamaha R6, das hätten die Trainings auf dem Hockenheimring gezeigt. Das Erlernte gilt es dann in Assen umzusetzen, da er mit der Yamaha R6 hier noch nicht war. „Die Strecke kenne ich zwar bereits vom Twin-Cup, dennoch müssen Bremspunkte und Linie mit der R6 neu herausgefunden werden“, erläutert Kraft.

Da noch 14 Gaststarter, zum Teil auch aus der Weltmeisterschaft, mitfahren, sei er über Punkte froh. Ansonsten möchte er bei einem normalen Feld in die Top Ten fahren. Vor seinem ersten IDM-Einsatz dankt Kraft nochmals an allen seinen Sponsoren für die Unterstützung bei seiner Crowdfunding-Aktion (wir berichteten). Ende Dezember hatte er im Internet eine Sammelaktion für den Erwerb einer Supersport-Rennmaschine gestartet, bis zum Aktionsende Anfang Februar waren durch 68 Unterstützer 20 645 Euro zusammengekommen.

Dann folgte die Ernüchterung: Die im Oktober 2021 bestellte Yamaha R6 Race, die im Dezember hätte ausgeliefert werden sollen, kam erst im April. Pandemie, Ukraine-Krieg und daraus resultierende Lieferprobleme hatten Nicolai Krafts Pläne durchkreuzt. Ein Start in der Saison 2022 war vereitelt, zumal die Maschine noch nicht umgebaut war. Mitte Mai ging er erstmals ins Training mit dem neuen Gerät. „Wir werden dieses Jahr als Trainingsjahr nutzen, damit wir intensiv und vor allem mit Zeit ein perfektes Setup für das Motorrad finden können und ich mich optimal darauf einfahren kann“, kündigte der 24-Jährige an.

Nicolai Kraft startet für das Rubin Racing-Team aus Schwanau-Nonnenweier. Sein Teamkollege ist Daniel Rubin, der in der Superbike-IDM an den Start geht. Das neue Design der Yamaha wird in Assen präsentiert, Nicolai Kraft ist Franz Rau von Moto Motion für die Unterstützung dankbar. „Der Traum IDM Supersport 600 geht somit endlich in Erfüllung“, freut sich der Hockenheimer.

Beim Heimrennen erneut dabei

Kraft wird auch bei seinem Heimrennen beim IDM-Finale auf dem Hockenheimring starten, die Veranstaltung findet am 24. und 25. September im badischen Motodrom statt.

Nach vier von sieben Veranstaltungen führt Yamaha-Pilot Max Enderlein aus Hockenheims Partnerstadt Hohenstein-Ernstthal die Gesamtwertung mit 195 Punkten überlegen an und ist auf dem besten Wege zu seinem dritten Supersport-Titel nach 2018 und 2019. Zweiter ist der Belgier Luca de Vleeschauwer (Kawasaki) mit 114 Zählern.

Bei der fünften IDM-Veranstaltung in Assen werden die zwei Rennen jeweils am Sonntag, 14. August, ausgetragen. Der erste Lauf wird um 13.40 Uhr gestartet und das zweite Rennen beginnt um 17 Uhr. Die Rennen werden wieder im Livestream unter www.idm.de/live übertragen.

Info: Weitere Informationen über Nicolai Kraft gibt es unter www.nicolai-kraft.de.