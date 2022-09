Nemo und Dori freudig begrüßt

Schulkinder kamen für zwei Stunden zum Kinderferienprogramm des Gesangsvereins AGV Belcanto bei den Zierfischfreunden im Landesgartenschaugelände.

In zwei Gruppen aufgeteilt, ging es für die eine Gruppe direkt zu den bunten Fischen in verschieden großen und sehr gepflegten Aquarien der Zierfischfreunde. Die Kinder bekamen zu jedem Fisch die Art und Herkunft erklärt. Erstaunlich waren die bunten Farben dieser flinken Tiere. Manche waren exotisch bunt, andere eher unauffällig in ihrer Farbenpracht.

Die Highlights versteckten sich zwischen den Wasserpflanzen: Nemo und Dori! Diese beiden berühmten Fische wurden schon von weitem erkannt und freudig begrüßt.

Die andere Gruppe bastelte zuerst einen eigenen Fisch, bevor die Gruppen tauschten. Als Überraschung ist jedem Kind ein Fisch aus Wassereis direkt in den Mund geschwommen.

Der Tag endete mit vielen glücklichen Kindern, die bis sie von den Eltern wieder abgeholt wurden, vergnügt mit ihren Fischen auf der sonnigen Wiese herum tollten. eb