Neue Infotafel für Radfahrer am HÖP in Hockenheim

Hockenheim. Raus in die Natur, um Kraft zu tanken und einige unbeschwerte Stunden zu verbringen: Dabei steht auch das Erlebnis auf Fahrrädern hoch im Kurs. Passend dazu weist nun ein neues touristisches Radschild auf Radwege und Sehenswürdigkeiten in und um Hockenheim hin.

AdUnit urban-intext1

Standort für das Schild ist das „Brückenplätzchen“, der neu entstandene Platz im Bereich des „Hochwasserschutz- und Ökologieprojekts Hockenheim“ (HÖP), der an die Ludwig-Grein-Straße und den Parkplatz am Gauß-Gymnasium angrenzt. An diesem Platz führen verschiedene Radwege vorbei, unter anderem der touristische „Kraichradweg“ sowie der „Hockenheimer RadRing“.

Wege für die ganze Familie

Der Rahmen und das Fundament für das neue Schild wurden vom Bauhof der Stadt Hockenheim gefertigt, der es auch aufgestellt hat. Es besteht somit die flexible Möglichkeit, das Schild bei Bedarf zu versetzen. Abgebildet sind auf der Hinweistafel QR-Codes, die zu den digitalen Informationen der angegebenen Wege und Sehenswürdigkeiten führen, wie zum Beispiel zum Aquadrom oder zum „Hockenheimer RadRing“: Dieser Radweg führt als Rundkurs – auch für die ganze Familie – von Hockenheim durch den Rheinbogen am Johanneshof und Motodrom vorbei wieder zurück ins Stadtzentrum.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel HÖP-Gelände Natur erleben – aber mit Respekt Mehr erfahren HÖP-Gelände Der Begegnungsgarten feiert Premiere Mehr erfahren HÖP Hockenheim: Tiere und Natur am Kraichbach 20 Bilder Mehr erfahren

Auch zur Entstehung des „Hockenheimer RadRings“ hat die Gruppe „FahrRad“ beigetragen – unter anderem zum Namen – ebenso wie zu dem neuen Radschild. „Wir danken der Lokalen Agenda-Gruppe ,FahrRad‘ für ihren unermüdlichen Einsatz und freuen uns, dass wir das Radfahren in Hockenheim mit diesem Schild wieder ein Stück weit sichtbarer machen können“, so Sylvie Rese von der Stadtverwaltung Hockenheim.

AdUnit urban-intext2

Übrigens: Wer gerne in die Pedale tritt, hat auch wieder die Möglichkeit, für Hockenheim beim Stadtradeln Kilometer zu sammeln: Die Aktion endet am Freitag, 2. Juli. Die Anmeldung ist unter anderem möglich unter www.stadtradeln.de/hockenheim.