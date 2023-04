Premierenball in Hockenheim: Zwischen Walzer und Hip-Hop

44 begeisterte Tanzschüler und Tanzschülerinnen sowie deren Familien haben am Samstag in der Tanzschule Feil ihren Premierenball gefeiert. Die Tanzschule war festlich dekoriert und die Tanzschüler in ihrem Balloutfit alle sehr schick. Es war toll zu sehen, wie viel Mühe sich alle gegeben haben, um diesen Abend zu etwas Besonderem zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung der Tanzschule.

Nach Sektempfang und Fotoshootings eröffneten die Jugendlichen den Abend mit einer Polonaise und Lilly Lou Kuhn sowie Julian Barenhoff begrüßten die Gäste im Namen der Tanzschüler und bedankten sich bei den Tanzlehrern und ihren Eltern, die den Kurs ermöglicht haben, für die besondere Zeit.

Besonders schön war der gemeinsame Tanz der Eltern und Schüler, bei dem neben Discofox und Wiener Walzer auch Polka getanzt wurde.

Ein Highlight des Abends war der Auftritt der Hip-Hop-Gruppe. Obwohl es für einige Teilnehmerinnen sogar ihr eigener Premierenball war, ließen sie es sich nicht nehmen, wollten sie beim Auftritt dabei sein und tauschten das Ballkleid kurz gegen ihr Hip-Hop-Outfit. Rosalie Hormuth, Mia Thome und Alicia Söhngen sind bereits seit ihrem vierten Lebensjahr in der Tanzschule und wurden für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt.

Weitere beeindruckende Auftritte boten die „Footloose“- und „Modern Diamonds“-Formationen. Beim Tanzwettstreit der Jugendlichen haben Clara Grandt und Tim Schaufler den ersten Platz belegt. Der Premierenball wurde so zum gelungenen Abend, an dem viel getanzt wurde und alle Spaß hatten. Viele Jugendlichen freuen sich auf den Fortgeschrittenenkurs nach den Osterferien und hoffen auf weitere solcher Veranstaltungen.