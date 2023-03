Rekordergebnis bei Spendensammlung zeigt Empathie der Bürger

Hockenheim. Seit 2009 nehmen die Hockenheimer Christdemokraten am Adventsmarkt mit einem Adventsfeuer teil. Ein Scheit Holz gegen eine Spende von einem Euro – das war die Idee des langjährigen Initiators und Stadtrat Fritz Rösch.

In diesem Jahr machte man daraus die Aktion „Herzenswärme“ unter der Leitung der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Bärbel Hesping – verbunden mit der Idee, für Hockenheimer zu sammeln, die einsam, krank, alt oder bedürftig sind. Und dieser Ansatz kam offensichtlich gut an: Denn mit 600 Euro wurde ein Rekordergebnis erzielt. „Es war sehr auffällig und lobenswert, dass viele Menschen eine großzügige Spende getätigt haben, gerade weil es um Menschen in Not hier im Ort ging“, so Hesping stolz über das erzielte Ergebnis der Spendensammlung.

Auch die von Sabine Riedel in mühevoller Arbeit gebastelten Sterne kamen sehr gut an und wurden ebenfalls gegen eine Spende ausgegeben. Das Feuerholz sowie der Feuerkorb wurden von Dieter Riedel kostenlos zur Verfügung gestellt – wobei letzterer nicht nur mit Hockenheimer Motiven verziert war, sondern auch in der Partnerstadt Hohenstein-Ernstthal hergestellt wurde.

Direkt nach dem Adventsmarkt wurde die Spendensumme an das Sozialamt der Stadt Hockenheim überwiesen, die das Geld an insgesamt neun Hockenheimerinnen und Hockenheimer weiterleitete, die alle mit den unterschiedlichsten Schicksalsschlägen zu kämpfen haben und das Geld gut gebrauchen konnten. Die gesammelten Spenden haben die Bedürftigen längst erreicht und ihren Zweck erfüllt.

So fand dieser Tage nun die offizielle Spendenübergabe mit Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg statt, der stellvertretend für das Sozialamt die Weitergabe der Spenden bestätigte. „Unser abschließender Dank geht an alle Spender, an Sabine und Dieter Riedel sowie an meine Stellvertreterin Bärbel Hesping, die diese tolle Aktion ermöglicht hatten. Wir wollen das beim nächsten Adventsmarkt wiederholen“, versprach der CDU-Vorsitzende Patrick Stypa eine weitere Auflage der beliebten Spendenaktion. zg