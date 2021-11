Richard Damian bleibt Vorsitzender des Hockenheimer Marketing-Vereins

Trotz Corona-bedingter Einschränkungen hat der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) sehr viele Aktionen und Veranstaltung, teils online, teils in präsenter Version, absolviert. Diese Bilanz zog HMV-Vorsitzender Richard Damian (Bild) bei der gut besuchten Mitgliederversammlung in der Stadthalle. Damian wurde wiedergewählt, seine Stellvertreterin Julia Weinmann-Klausmann (Druckerei Weinmann) trat ebenso wie Hockenheimring-Geschäftsführer Jorn Teske nicht mehr zur Wahl an. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Christian Kramberg (Bild links). Als Kassenprüfer wurde aus gesundheitlichen Gründen Günter Sporys mit Dank verabschiedet.

Geschäftsführerin Birgit Rechlin stellte die aktuellen Zahlen, Fakten und Veranstaltungen vor, die in den Corona-gebeutelten Jahren 2020 und 2021 möglich waren. Finanziell steht der Verein sehr gut da. Auch der Mitgliederzuwachs kann sich sehen lassen: 34 neue Mitglieder, davon 19 neue Gewerbetreibende und Unternehmer kamen in nur einem Jahr hinzu.

Die Aktivitäten waren eingeschränkt, aber vielfältig: Angefangen vom virtuellen Fasnachtsumzug und diversen Online-Impulsvorträgen zu den Themen Spargel, Wein, Tourismus, Buchhandlung und Medien reichten sie bis zum Picknick im Park, der Lesung im HÖP und dem dreitägigen Französischen Markt auf dem Zehntscheunenplatz als erster großer Veranstaltung im Freien.

Rennstadtkarte großer Erfolg

Mit dem Umzug der Geschäftsstelle in die Obere Hauptstraße 7 ist der HMV noch präsenter und attraktiver auch als Verkaufsstelle der Rennstadtkarte geworden, die in diesem Jahr einen erfolgreichen ersten Geburtstag feierte mit einem Gutscheinverkauf von über 150 000 Euro. Wichtig ist und bleibt aber der direkte und persönliche Austausch zwischen den Mitgliedern und der Geschäftsstelle.

So freut sich Birgit Rechlin in Kooperation mit dem direkten Nachbarn der Allianz Stephan Herrmann und der neuen Schriftführerin Bianca-Colette Riemer-Merkel, ein monatliches Afterwork anzubieten, um sich besser auszutauschen und engagiert und konstruktiv Ideen und Vorschläge umzusetzen, um Hockenheim Stück für Stück nach vorne zu bringen. Für die nächste Veranstaltung des HMV, den Hockenheimer Advent, musste Birgit Rechlin aufgrund der schwierigen Bedingungen viel Zeit investieren.

Zum Abschluss bedankte sich Richard Damian für das Vertrauen der Mitglieder, die Wertschätzung der HMV-Arbeit und freute sich auf eine ereignisreiche und spannende Zukunft. Allen Teilnehmern der Versammlung überreichte er bei der Verabschiedung die neu eingeführte Mitgliedskarte, die viele Vorteile vom HMV für die Mitglieder, aber auch untereinander anbietet. Alle Infos dazu auf der Homepage des HMVs. zg/br