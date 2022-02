Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Obere Hauptstraße - Steuerungsgruppe stellt in „Pop-up“-Galerie aus / Kaufentscheidung spielt bei diesem Thema wichtige Rolle Schaufenster in Hockenheim gibt Einblick in fairen Handel

Gestalten gemeinsam das Fenster, um für fairen Handel zu werben: Die Steuerungs-gruppen-Mitglieder Elke Schollenberger (l.) und Sylvia Engelberth-Hauth (r.) mit Töchterchen Lena. © HMV