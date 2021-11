Selbst ist der Mann: In der Stadthalle zeigt das Kikeriki-Theater „Siegfrieds Nibelungenentzündung“ in selbst gestalteten Kostümen und selbst gebastelten Figuren in selbst gebauter Kulisse. Dass sich die Theatergruppe nicht immer ganz an die Originalversion der Heldensage hält, sorgt beim Publikum für gute Laune.

© Lourenco