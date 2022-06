Spanischer Abend auf der Hockenheimer Seebühne

Der Gartenschaupark wurde liebevoll für den kommenden Sommer hergerichtet. Stadtgärtnermeister Matthias Degen hatte dafür extra einen prächtigen Pflanzen- und Farbenmix bestellt.

Um das Blütenmeer vorzubereiten, haben sich die Mitarbeiter der Parkanlagen GmbH um Stadtgärtner Markus Hartmann in diesen Tagen kräftig ins Zeug gelegt. Nach dem Abräumen des Winterflors und der Frühlingstulpen wurden mehr als 6000 Sommerblüher eingepflanzt.

Stadtgärtnermeister Matthias Degen hat für den Gartenschaupark einen prächtigen Pflanzen- und Farbenmix bestellt. © Degen/Gartenschaupark

Zweizahnpflanzen in großer Zahl

Neben den Spinnenblumen (Cleome) wurden dieses Jahr viele Zweizahnpflanzen (Bidens) in verschiedenen Sorten in die Beete gesetzt. Bei den Wasserspielen unter der Eichengruppe wurden mehrere Sorten Begonien in verschiedenen Blatt- und Blütenfarben gepflanzt. Sie vertragen besonders gut die Schattenlage unter der Eichengruppe am Wasserplatz. Ferner wurden auch Salvia (Ziersalbe) sowie im Stiegwiesenpark in den schattigen Bereichen Fuchsien gepflanzt, die das Auge erfreuen werden.

Der Förderverein Gartenschaupark und die Parkanlagen Hockenheim GmbH laden die Bürger am Freitag, 8. Juli, ab 19.30 Uhr zu einem spanischen Abend auf der Seebühne im Stiegwiesenpark ein.

Der in Peru geborene und mittlerweile in Deutschland lebende Gitarrist Maximilano Alfredo Bonilla Arzola, welcher Konzerte in Deutschland, Peru und Argentinien spielt, wird an diesem Abend eine Auswahl von spanischen Liedern auf der Seebühne präsentieren.

Die Veranstalter freuen sich, einen Künstler verpflichtet zu haben, der die südländische Musik authentisch präsentiert und in diesem Musikgenre ein Meister seines Faches ist.

Im Rahmen der musikalischen Darbietung sorgt der Förderverein für das leibliche Wohl. Neben einem kleinen Imbiss antialkoholischen Getränken und spanischem Bier soll es auch noch original spanische Sangria geben. Der Eintritt ist frei. Bei starkem Regen findet die Veranstaltung in der Lamellenhalle statt.

Info: Infos zum Park unter www.gartenschaupark.de

