Stadtkapelle Hockenheim mit zwei großen Events: Musiker vor Doppeleinsatz

Hockenheim. Gleich zwei große Events, die unterschiedlicher kaum sein könnten, veranstaltet die Stadtkapelle im Mai. Zuerst an Christi Himmelfahrt, 18. Mai, das traditionelle Waldfest. Hier wird wieder für Jung und Alt viel geboten. Das Fest startet zünftig mit der Hockenheimer Blasmusik, einer Egerländer-Besetzung, und natürlich gibt es mit dem bayrischen Frühstück auch das passende Essen.

Zur Mittagszeit bieten die Musiker neben den gewohnten Speisen wie Steak, Bratwurst und Schnitzel die hausgemachten Maultaschen an. Zur Kaffeezeit tritt das Jugendorchester der Gastgeber auf, während die Gäste sich am reichhaltigen Kuchenbuffet bedienen können.

Weiter geht es mit der Rock- Pop-Coverband „The Chaotics“ aus Schwetzingen, damit die Gäste bis in den frühen Abend unterhalten werden, während sich die kleinsten Waldfestgäste an der großen Hüpfburg austoben können. So bietet das Waldfest der Stadtkapelle am Vatertag wieder etwas für die ganze Familie.

Besonderes Konzert der Stadtkapelle Hockenheim: Livebegleitung für Kinodrama

Weiter geht es für die Musiker der Stadtkapelle dann bereits eine Woche später am Freitag, 26. Mai, mit einem besonderen Konzert: Sie spielen zu dem Film „Die Jungen von der Paulstraße“ live die Originalfilmmusik von Otto M. Schwarz. Es ist eine Herausforderung für den Dirigenten Dominik Koch, aber auch für die Instrumentalisten. Denn die Musik muss sekundengenau zu den Filmszenen passen.

Das Drama „Die Jungen von der Paulstraße“ nach dem gleichnamigen Roman von Ferenc Molnar wurde im Jahr 2004 mit den bekannten Schauspielern Mario Adorf, Gaby Dohm und Christian Kohlund verfilmt.

Der Film versetzt die Gäste ins Budapest des Jahres 1910. Nemecsek ist der Sohn des Schneiders Andreas. Als er eines Tages seine Mutter zu einem Kunden begleitet, findet er heraus, dass seine Mutter eine Affäre mit einem reichen Mann hat. Nemecseks Welt bricht zusammen. Er liebt seine Mutter, die stets sanft und einfühlsam ist. Andreas wirft seine Frau wegen ihrer Untreue aus dem Haus. Die Trennung von der Mutter ist für Nemecsek, aber auch für seine Mutter eine Katastrophe.

Bei der Aufführung am 26. Mai um 20 Uhr in der Hockenheimer Stadthalle kommen nicht nur eingefleischte Kinofans auf ihre Kosten, sondern auch die Liebhaber der sinfonischen Blasmusik. Die Stadtkapelle will die Gäste bei beiden Veranstaltungen gut unterhalten. Karten für das Filmkonzert gibt es bei allen Musikern sowie in der Buchhandlung Gansler.