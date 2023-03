Stehende Ovationen für Rainer Hüber

Hockenheim. Mit stehenden Ovationen und lang anhaltendem Beifall haben die Mitglieder der Ausdauersportgemeinschaft Triathlon (ASG Tria) bei der Jahreshauptversammlung im proppenvollen Restaurant „La Favola Antica“ ihren langjährigen zweiten Vorsitzenden Rainer Hüber verabschiedet, der das zeitintensive, anspruchsvolle sowie verantwortungsvolle Amt über 17 Jahre vorbildlich begleitet und ausgeübt hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuvor berichteten Vorsitzender Oskar Stephan, Sportlicher Leiter Pedro Leischwitz und Kassenwart Alfred Rokossa über das abgelaufene Geschäftsjahr. „Mit unserem gekonnt durchgeführten 25. Hockenheimringlauf mit über 1700 Teilnehmern trotzten wir dem allgemeinen Abwärtstrend von Laufveranstaltungen“, war der Vorsitzende Oskar Stephan stolz auf sein Team. Auch der BASF Firmencup wurde mit Sachverstand organisiert und die gewünschte Unterstützung der Hockenheimring GmbH für die Ring-Running-Series sei geglückt, ergänzte Stephan.

Die Geehrten Für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Bruno Freirich, Wolfgang Geier, Joachim Glaubitz, Bertold Klever, André Leischwitz, Anna-Lena Sprotte, Evelyn Stanka, Pascal Stephan, Regina Stephan, Tobias Stephan und Ruth Weber. cry

„Unser Verein ist lebendig und es ist schön, wie wir gemeinsam agieren. Sogar die unvorstellbare Teilnahme am Reilinger Nachtumzug mit über 50 ASG-Cracks war sensationell“, freute sich der Vereinschef über das Wir-Gefühl in der Ausdauersportgemeinschaft.

Zum 35. Mal nach Commercy

Mehr zum Thema ASG Tria Perfektes Event zum Saisonstart Mehr erfahren Stiegwiesenpark CDU Hockenheim will Kinder matschen lassen Mehr erfahren

Am 18. Mai fahren 38 ASGler mit dem Rennrad bereits zum 35. Mal in die französische Partnerstadt Commercy, während Ende Juni 44 Läuferinnen und Läufer der ASG in Molsheim im Elsass am Marathon und Halbmarathon teilnehmen, blickte Stephan voraus. Mit dem Dank an alle Helfer, im Besonderen an Beate Leischwitz, die 36 Jahre die Vereinsbekleidung verwaltet hat, sowie an das Vorstandsteam für die Erledigung der vielfältigen Aufgaben, schloss der Vorsitzende seinen Bericht.

„2022 war das erste relativ normale Jahr nach Corona“, begann der Sportliche Leiter Pedro Leischwitz sein Resümee. Die mehrfach verschobene Alpentour konnte endlich stattfinden. Die Radtour nach Commercy und der Marathon im elsässischen Molsheim waren für viele die Jahreshöhepunkte, berichtete Leischwitz. Zahlreiche sportliche Erfolge wurden erzielt. Die erstmals errungene deutsche Meisterschaft von Henning Rudolph hob der Sportchef hervor.

Den Versuch, den Samstagslauftreff in Reilingen wieder zu aktivieren, sieht Leischwitz als gescheitert an, obwohl regelmäßig mindestens zehn Walker beziehungsweise Läufer dabei sind. Dagegen sei der 14. Königstuhllauf ein voller Erfolg gewesen. Der Dank galt Klaus und Petra Auer für die hervorragende Organisation. „Am 28. März wird der beliebte Radtreff in die Saison starten“, kündigte der Sportleiter an.

Die ASG beteiligt sich am Sonntag, 23. April, am Familienlauf des Hockenheimer Marketing-Vereins auf dem HÖP-Gelände. „Die Kooperation mit der DJK ist gut angelaufen, die vor allem vom DJK-Vorsitzenden Siegfried Kahl initiiert wurde. Seit Sommer letzten Jahres trainieren die Triathleten und Läufer unter der Leitung von Goran Cicak auf der DJK-Tartanban“, berichtete Leischwitz.

Der Sportchef gab den Termin für die Triathlon-Vereinsmeisterschaften bekannt. „Wir haben uns für den familiären Triathlon in Ubstadt-Weiher am 3. September für Einzelstarter und Mannschaften entschieden, bei dem 600 Meter Schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Laufen zu absolvieren sind“, sagte er und verwies auf die Meisterschaftstermine im Internet.

Kassenwart Alfred Rokossa berichtete über eine nach wie vor gute Finanzlage, auch wenn die Ausgaben erstmalig die Einnahmen überstiegen. „Der Vorstand ist bestrebt, bei gutem Finanzstatus die Einnahmen im Sinne der Vereinssatzung wieder an die Mitglieder durch Stadtgeldrückerstattung, Vereinskleidung und Zuschüsse der Vereinsaktivitäten auch wieder auszugeben. Der Mitgliedsbeitrag muss daher, wie schon gefühlt seit Bestehen der ASG, nicht erhöht werden“, dankte der Schatzmeister den Mitgliedern für ihren Einsatz, die maßgeblichen Anteil am Erfolg haben.

Die Kassenprüfer Christiane Benetti und Axel Heidrich hatten keine Unstimmigkeiten in der Vereinskasse gefunden.

Emotionaler Abschied

Sehr emotional ging es weiter. Zuerst überraschte Vorstandsmitglied Oliver Wagner im Namen des ASG-Vorstands die überraschten Frauen zum Weltfrauentag mit einer Rose, wozu Lorena Leischwitz die Idee hatte. Dann wurde Rainer Hüber nach 17 Jahren als zweiter Vorsitzender auf eigenen Wunsch aus dem Vorstandsgremium verabschiedet. Er will sich mehr seinem zweiten Hobby, dem Reisen, widmen.

Der „Ü 70er“ zog als pflichtbewusster Stellvertreter im Hintergrund lange Zeit souverän die Fäden, besonders als sein „Chef“ berufsbedingt des Öfteren auf Reisen war. Als ihm sein Nachfolger Goran Cicak ein gerahmtes Dankesplakat mit den Highlights der vergangenen 20 Jahren überreichte und Oskar Stephan einen Blumenstrauß sowie ASG-Prosecco parat hatte, war der sichtlich gerührte Hüber den Tränen nahe.

„Ich hatte mittlerweile 22 Jahre so viel Spaß mit euch, die ich niemals vergessen werde, und danke euch von ganzem Herzen für eine wunderbare Zeit in diesem tollen Verein. Ich werde der ASG auch jetzt als Mannheimer als normales Mitglied weiterhin lebenslang treu verbunden bleiben“, sagte Hüber in seiner Abschiedsrede, bevor er von seinen ehemaligen Vorstandskollegen geherzt wurde.

Seit 25 Jahren aktiv

Tosenden Beifall gab es für die elf ASG-Jubilare, die seit über 25 Jahre der Ausdauersportgemeinschaft angehören und mit Blumen, Prosecco und Gutscheinen bedacht wurden. Zum Schluss stellte Goran Cicak die selbst entworfenen neuen Laufshirts vor.