Tafel reagiert auf steigenden Bedarf

Die Tafel Hockenheim, die unter der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Kreisverband Mannheim steht, ist ab 5. April, auch mittwochs geöffnet. In der Schicht von 13 bis 17.30 Uhr werden Ehrenamtliche gesucht, um Lebensmittel zu sortieren und Kunden an der Kasse zu bedienen. Der Kreisverband hat eine Spende in Höhe von 3000 Euro der Viva Kirche Mannheim erhalten, die unter anderem dem Laden im Auchtergrund zugutekommt.

Die Tafel Hockenheim sammelt einwandfreie überschüssige Lebensmittel von Händlern und Herstellern ein und verteilt diese regelmäßig an zirka 382 armutsbetroffene Menschen, teilt das DRK in einer Pressemeldung mit. 23 bis 28 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ermöglichten die Arbeit der Tafel vor Ort. Steigende Preise bei Lebensmitteln und Energie führten dazu, dass immer mehr Menschen auf die Unterstützung der Tafelläden angewiesen sind.

Um auf diesen Zuwachs zu reagieren, bietet die Tafel Hockenheim ab 5. April einen neuen Öffnungstag an. So öffnet die Tafel neben Dienstag, Donnerstag und Samstag auch am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr ihre Türen für bedürftige Menschen.

Einsatz auch samstags gefragt

Für diesen neuen Öffnungstag sucht die Tafel ab sofort insgesamt sechs ehrenamtliche Helfer für die Schicht von 13 bis 17.30 Uhr. Ehrenamtliche können hierbei wöchentlich eine volle oder halbe Schicht übernehmen oder auch im Zwei-Wochen-Rhythmus. Besonders für berufstätige Helfer bietet sich der Samstag als Ausweichtermin an, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Aufgaben der Helfer beinhalten das Aussortieren, Einräumen und Auspreisen von Lebensmitteln, die Bedienung der Kunden und die Arbeit an der Kasse.

Andere Aufgaben wie das Putzen des Ladens oder der Transport von Lebensmitteln sind nicht im Profil enthalten. Die Helfer sind über das DRK unfall- und haftpflichtversichert. Im Laden gibt es einen Aufenthaltsraum und eine Küche. Für die Verpflegung mit Wasser und Kaffee ist gesorgt.

Der Kreisverband erhielt von der Viva Kirche Mannheim einen Betrag in Höhe von 3000 Euro, der unter drei Läden der Region aufgeteilt werde, auch an die Tafel im Auchtergrund. „Solche Spenden können wir gut gebrauchen“, sagt Ronny Just von der Tafel Mannheim. Auch er stellt fest: „In unseren Läden verzeichnen wir eine steigende Nachfrage. Zum Teil zählen wir doppelt so viele Kunden, wie in der Vor-Corona-Zeit. Gleichzeitig steigen die Energie- und Transportkosten, was den Betrieb nicht leichter macht.“

Die Viva Kirche Mannheim ist eine evangelische Freikirche aus Käfertal, die einmal im Jahr soziale Organisationen und Projekte durch Spenden unterstützt. zg