Hilfe für über 2000 bedürftige Menschen vom Rotary Club Schwetzingen-Kurpfalz

Schwetzingen. „Diese bedeutende Spende des Rotary Clubs Schwetzingen-Kurpfalz bringt uns wirklich enorm weiter und hilft uns in einigen wichtigen Bereichen“, sagte Tafelleiter Alexander Schweitzer freudestrahlend. Immerhin stand der stolze Betrag von 5000 Euro auf dem Spendenscheck.

Rotary-Präsident Daniel Kolb und Gerald Moll als unermüdlicher Aktivposten des Clubs waren die stolzen Überbringer. „Seit über einem Jahr arbeiten wir schon ganz hart am Limit und jeder Tag ist eine neue Herausforderung für unser Team“, berichtete Schweitzer.

Rotary Club Schwetzingen-Kurpfalz spendet an Tafelladen "Appel + Ei"

Es sind jetzt immerhin über 2000 bedürftige Personen, die von der Schwetzinger „Appel + Ei“-Niederlassung in der Markgrafenstraße betreut und versorgt werden. Fast täglich werden es mehr. Von Montag bis Freitag ist der Tafelladen von 10 bis 13.30 Uhr geöffnet und 150 bis 160 Kunden tätigen pro Tag dort ihre Einkäufe. Das Angebot umfasst vieles von frischem Obst und Gemüse über Wurst, Butter, Käse, Kaffee und Tee bis zu Hygieneartikeln, Babynahrung sowie ein Komplettangebot an haltbaren Lebensmitteln. „Wir fahren jeden Tag bis zu 33 Supermärkte in der Region an, die uns dankenswerterweise Lebensmittel zur Verfügung stellen“, informierte der Tafel-Leiter.

Auch die derzeitige Inflation und allgemeinen Verteuerungen gehen nicht spurlos an der Tafel vorbei. Dabei nennt er die gestiegenen Preise für Benzin, Strom, Heizung, Versicherungen, wie die Reparatur- und Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge. Die Aufwandsentschädigungen für Mitarbeiter kommen natürlich dazu. Gar nicht denken möchte Schweitzer an das jetzige Kühlfahrzeug, das inzwischen deutlich „in die Jahre“ gekommen ist und in nächster Zukunft erneuert werden müsse. „Selbst bei einer gepflegten gebrauchten Version in Sprintergröße müsse man mit rund 30 000 Euro rechnen“.

Die Rotary-Aktiven wollen auch künftig den Tafelladen bei ihren Spendenaktionen im Blick behalten. Der aktuelle Betrag stammt übrigens von Spendensammlungen sowie der großen Einweihungsparty des dm-Marktes inklusive des neuen Verwaltungssitzes der Firma Moll in der Hockenheimer Landstraße.