"The Voice of Germany": Gallants singen im Finale mit James Morrison

Hockenheim/Berlin. Es passt wie die Faust aufs Auge: Im Halbfinale von "The Voice of Germany" sangen Charlene und Florian Gallant den Song "Broken Strings" von James Morrison. Im Finale am kommenden Sonntag, 19. Dezember, werden sie nicht nur erneut einen Song von ihm singen, sondern sogar mit ihm gemeinsam. Das durfte das Ehepaar bei einer Pressekonferenz am Dienstag verraten. Zusammen mit dem britischen Sänger werden Charlene und Florian "Who's gonna love me now" performen. Das Lied ist eher eine Up-tempo Nummer, die vor allem Florians Stimme sehr gut komplementiere, aber auch zu Charlene sehr gut passe. Welche Passagen und wie viel sie selbst von dem Song singen werden, erfahren die beiden im Laufe der Woche.

Ebenfalls steht im Finale ein Song mit ihrem Coach Mark Forster auf dem Programm - "Above and Beyond". Er basiere auf der Geschichte des Duos. "Es ist zum Abschluss das i-Tüpfelchen", verriet Florian Gallant, der gemeinsam mit seiner Frau und Mark Forster im Studio war, um den Song einzusingen.

Der Kontakt zu den Fans ist dem Ehepaar besonders wichtig, daher versuchen sie auch bei Instagram oft live zu gehen, Fragen und Nachrichten die sie erreichen zu beantworten. "Wir wollen nahbar und echt sein. Wir gehen ins Finale - mit den Fans gemeinsam", betont Florian Gallant, dass man alles geben kann, aber Menschen und Fans auch berühren muss und möchte.

Außerdem gibt es eine Premiere beim Finale, denn mit Charlene und Florian Gallant steht das erste Mal in der Geschichte von TVOG ein Ehepaar im Finale. Duos habe es bereits gegeben, aber eben kein Ehepaar.

Mehr zum Gespräch mit Florian und Charlene Gallant folgt in der Mittwochsausgabe unserer Zeitung und online.