Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Rehkitzrettung - So haben Bambi & Co prima Überlebenschancen Unterwegs mit Lebensrettern für Rehkitze in Hockenheim

Mähzeiten von Landwirten und die Wurfzeit von Rehen kollidieren. Der Verein Rehkitzrettung bietet daher an, Felder mit einer Wärmebildkamera nach Kitzen abzusuchen, die von ihren Müttern hier in vermeintliche Sicherheit gebracht wurden. Wir waren in Hockenheim mit dabei.