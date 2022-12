Adventsstimmung im Ketscher Museum bahnt sich an

Ketsch. Der Heimat- und Kulturkreis Ketsch veranstaltet auf dem Museumsgelände am Sonntag, 11. Dezember, von 14 Uhr bis 19 Uhr einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt. Die Gäste werden mit Getränken, Waffeln und Bratwürsten bestens versorgt. Weiterhin gibt es selbst gekochten Glühwein- und Apfelgelee zum Kauf, teilt der Verein mit.

Auch Hobbyaussteller werden ihre Künste anbieten. Weihnachtskrippen in verschiedenen Ausführungen hat Udo Ebbesmeier dabei. Zudem dürfen sich Besucher auf Marmeladen und Weihnachtsgebäck von Antonia Böhrer freuen, während Ilona Fischer-Volk eine Auswahl ihrer Strick- und Häkelarbeiten präsentiert. Selbstgenähtes für Kinder und Erwachsene gibt es von Stefanie Rey, Arbeiten mit Wolle in leuchtenden Farben und Geschenkideen liefert Svenja Rieth. Gegen 15 Uhr stimmt die Sängereinheit Ketsch schöne Lieder zur Adventszeit an.