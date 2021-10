Angebot an Selbstabholer

Ketsch. Die schöne Tradition des Kerwekuchens möchte die Kolpingsfamilie pflegen und bietet selbst gebackenen Kuchen to go in der Kerwetüte am Sonntag, 17. Oktober, von 11.30 bis 13 Uhr im Pfarrgarten/Pfarrheim von St. Sebastian an.

Für das Angebot für Selbstabholer kann man sich bei Familie Rey, Telefon 06202/6 48 62, noch bis 14. Oktober anmelden. Kuchenspenden sind erwünscht (ebenfalls bei Familie Rey anmelden). Die Abgabe erfolgt am Samstag, 16. Oktober, von 15 bis 16 Uhr am katholischen Pfarrheim.

Gemütliche Erntedankfeier

Um für die Gaben der Natur und menschlichen Arbeit zu danken, sind die Mitglieder der Kolpingsfamilie am Dienstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim eingeladen. Diakon Heiko Wunderling und Helga Rey gestalten eine kleine Erntedankfeier – im Anschluss gibt es zum gemütlichen Ausklang Zwiebel- und Apfelkuchen mit neuem Wein. Mitglieder und Freunde sind willkommen. zg/mf