Hallo ihr Zweibeiner,

liebe Leser,

„Marley, über das Wochenende habe ich etwas Besonderes vor. Ich fliege nach Italien, und zwar mit einem Flugzeug“, sagte mein Herrchen, breitete seine Arme aus und machte so eine schwankende Bewegung, gerade so, als ob er in der Minute selbst abheben wollte.

Ich verstand nur „fliegen“ und erinnerte mich an diesen kleinen Blechkasten namens Gondel, mit der ich, ohne dass ich dies wirklich wollte, beim letzten Urlaub auf einen Berg befördert wurde. Frechheit, als ob ich ein Flughund wäre!

Nun ja, es war schnell klar, dass dieses Flugzeug nach Italien sich nur mit meinem Herrchen und ohne mich auf den Weg machen würde, als ich bei der Oma wieder standesgemäß Einzug hielt.

Die nämlich wird eigens als Verwöhnpersonal aktiviert, wenn mein Herrchen mal wieder meint, ohne mich etwas länger unterwegs zu sein. Mein Herrchen allerdings verabschiedete sich wieder äußerst überschwänglich und erklärte mir, dass ich ein „Bellissimo cane“ wäre.

Ich legte den Kopf schief und überlegte. Okay, Bellissimo kommt bestimmt von Bellen, wobei das mache ich nicht wirklich oft.

Aber okay, wenn es dazu führt, dass ich wieder ein weiteres Leckerli abstaube, bin ich auch gerne mal ein „Bellissimo“ und nicht einfach nur Marley.

Kaum bin ich diesem interessanten Gedankengang gefolgt, kam das erhoffte Leckerli. Na also, geht doch! Und vor lauter Freude darüber bin ich dann selbst direkt abgehoben, wie man auf dem Bild sieht – und dies ganz ohne Blechkiste mit oder ohne Flügel.

Euer Marley