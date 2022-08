Bewegungsangebot auf dem Drahtesel

Ketsch. Zufrieden blickt Franz Mutter, Inititator des Angebot des Seniorenbeirats um sich, denn einige Interessierte sind an diesem Montag dem Angebot gefolgt und mit ihren Fahrrädern zum Treffpunkt am Bücherregal gekommen. „Ich freue mich sehr, dass wir nun wieder gemeinsam starten können und wir werden heute zunächst am Altrhein entlang Richtung Johanneshof und Flugplatz fahren und dann vielleicht noch einen kleinen Abstecher auf die Rheininsel machen“, erklärt der Ketscher motiviert.

Moderates Tempo

Dabei, so versichert er, werde das Tempo moderat sein und immer angepasst an den Fahrer der am gemütlichsten unterwegs sei, schließlich wolle man die Ausfahrt genießen. Alle Fahrer, die mit ihren Rädern dabei sind, fahren zum ersten Mal gemeinsam und man freue sich, auf das Kennenlernen und die gemeinsame Zeit. Bürgermeister Timo Wangler nutzt ebenfalls die Gelegenheit, um bei der ‚ersten Etappe’ dieses attraktiven Bewegungsangebots mit dabei zu sein. „Wer rastet der rostet, sagt man ja nicht ohne Grund. Ich finde es super, dass es in Ketsch nun wieder ein solches Angebot für Senioren gibt und daher bin ich beim Auftakt gerne mit dabei. Heute ist es eine reine Männergruppe, aber es wäre doch schön, wenn zukünftig auch Frauen das Angebot nutzen“, so der sportliche Rathauschef.

Von nun an wird Franz Mutter immer 14-tägig (das nächste mal folglich am 29. August um 10 Uhr) mit allen, die Spaß am Fahrradfahren haben, in Ketsch und näherer Umgebung unterwegs sein. Treffpunkt ist beim Bücherregal am Marktplatz, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.