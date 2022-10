Drei Tage Kerwe in Ketsch

Ketsch. Zur Kerwe laden die „Ketscher Hewwlguggler“ von Samstag bis Montag, 15. bis 17 Oktober, ein. Erstmals findet die Kerwe im Rheinhallenfoyer statt. Auf dem Platz davor lockt ein kleiner Rummelplatz mit Ständen und Kinderkarussell.

Die Eröffnung ist am Samstag um 16 Uhr durch Bürgermeister Timo Wangler gemeinsam mit dem „Hewwlguggler“-Chef Gunnar Wagner. Nach Fassbieranstich und Platzkonzert wird die Schlumpel „Guggelinchen“ an einem Ehrenplatz aufgehängt. Kulinarisch stehen unter anderem Schnitzelburger oder Rahmchampignonpfanne auf dem Plan. Es gibt Kuchen und Torten, Crêpes und bei den Getränken verschiedene Cocktails abends an der „Guggler-Bar“.

Am Sonntag ab 11.30 Uhr wird Tafelspitz mit Kartoffeln und Meerrettich gereicht. Am Montag wird in diesem Jahr als Spezialgericht Rindfleischsalat mit Beilagen nach Wahl angeboten. Für Senioren gibt es den „Hewwlbus“, der Samstag und Sonntag ab 11 Uhr stündlich zur Rheinhalle fährt. Haltestellen sind: Marktplatz, Seniorenwohnanlage Gassenäckerstraße und Avendi. Die Rückfahrt ab der Rheinhalle ist immer 15 Minuten vor der vollen Stunde.