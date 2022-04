Ei oder Huhn? - Beides, sagt der Hundeverstand!

Hallo ihr Zweibeiner,

kaum ist es wieder etwas schöner draußen, kam natürlich die Dekorationskiste auf den Tisch und diese dröge dreinblickenden Hasen, die auf kein Bellen oder Anstupsen von mir reagieren, machten sich bei uns breit. Schließlich wäre ja bald Ostern, hieß es.

Zudem hat mein Herrchen jetzt auch noch solche farbig bemalten Ostereier überall verteilt und sagt bei dieser Aktion ganz bedeutsam zu mir: „Marley, was denkst du? War zuerst das Huhn oder das Ei da?“ Ich legte den Kopf schief und tat so, als würde ich überlegen. Immer, wenn ich das mache, ist mein Herrchen ganz aufgeregt und davon überzeugt, dass ich alles verstehe, was es so sagt.

Ei oder Huhn? Mit persönlich ist das total egal, wobei: Wenn ich recht überlege, dann mag ich Huhn tatsächlich lieber als Ei. Immer, wenn mein Herrchen Hühnchen (herrliches Wortspiel!) kocht, dann riecht das sowas von verführerisch.

Ich rate euch, wenn ihr mal Gelegenheit habt, diese getrockneten Hühnerbrust-Stangen aus dem Tierfutterladen zu probieren, dann lasst euch diese Chance nicht entgehen! Die schmecken unfassbar lecker. Obwohl: Ihr Zweibeiner steht ja nicht so auf unser Futter. Zum Glück, sag ich da nur, sonst müsste ich meinen Futternapf ja permanent verteidigen.

Mein Herrchen, der diese Frage mit dem Ei und Huhn überhaupt erst in den Raum stellte, hat sich übrigens am Ende des Tages auch nicht entscheiden wollen. Er kam abends nämlich mit einer Papierbox von einem China-Imbiss nach Hause und darin waren - wie er freudig verkündete - gebratene Nudeln mit Huhn und Ei. Ich kann dazu nur sagen, warum für eines entscheiden, wenn man beides haben kann? Zum Glück hat er das auch recht schnell kapiert.

Ich hoffe nur, dass er diese Erkenntnis beim nächsten Gang zu meinem Leckerli-Schrank direkt umsetzt und ich auch doppelt genießen kann. Schöne Ostern, euch allen!

Euer Marley