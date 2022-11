Engagement zahlt sich aus: Projekt Calisthenics-Park in Ketsch geht weiter

Ketsch. „Es ist echt klasse, dass es nun mit dem Projekt Calisthenics-Park in Ketsch weitergeht“, freuen sich Sebastian Sessler und Nico Heß. Die beiden Jugendlichen waren es, die vor einiger Zeit die Idee für den Bau eines Calisthenics-Parks hatten. Bei der Sportanlage, die dabei entstehen soll, geht es darum, mit wenig aufwendigen wetterfesten Elementen Sport zu betreiben, wobei dabei vor allem das eigene Körpergewicht genutzt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gemeinde konnte den Forst BW als Kooperationspartner gewinnen, damit dieser am Waldrand hinter dem Parkplatz der Spvgg 06 den Calisthenics-Park errichtet. Unterstützt vom Jugendbeirat, der Gemeinde und der Mobilen Jugendarbeit Brühl-Ketsch und weiteren Befürwortern konnten zu verschiedenen Anlässen und mit zahlreichen Aktionen schon einige Spendengelder generiert werden.

Mit dem Landtagsabgeordneten Andreas Sturm haben die Jugendlichen einen weiteren Unterstützer des Projektes überzeugt – er setzte sich in seiner Funktion als Mitglied des Kuratoriums der Jugendstiftung BW für das Projekt erfolgreich ein und der eingereichte Förderantrag brachte nun satte 3000 Euro (wir berichteten) auf das Spendenkonto.

Mehr zum Thema Katholisches Pfarrzentrum Parallelen und Unterschiede Mehr erfahren CDU-Ortsverband Ein Korb für den Igel Mehr erfahren

Die geplante Anlage rückt somit in der Umsetzung ein weiteres Stück näher. „Unter einer Vielzahl von Förderanträgen hat sich das Projekt schließlich durchgesetzt. Überzeugend für das Kuratorium war besonders die hervorragende Jugendbeteiligung, denn die Initiative kam direkt von Ketscher Jugendlichen.

Hier im Umkreis gibt es bisher nur ein Projekt in Hockenheim, das in der Vergangenheit gefördert wurde, und man kann nur empfehlen, solche Fördermöglichkeiten zu nutzen und entsprechende Anträge zu stellen. Auch fanden sich nach der Förderbewilligung in Hockenheim damals noch weitere Unterstützer vor Ort, dies wäre für das Ketscher Projekt natürlich auch sehr wünschenswert“, betont Andreas Sturm. Die Antragsstellung sei im September erfolgt, die Fördermittelentscheidung kam zwei Monate später.

Noch 13 000 Euro fehlen

„Es fehlen nun noch etwa 13 000 Euro und wir sind sehr optimistisch, dass wir im nächsten Frühsommer das Projekt realisieren können. In vielen ortsansässigen Geschäften stehen Spendendosen. Auf dem Ketscher Weihnachtsmarkt begleiten die Jugendlichen wieder das Spülmobil und auch dort freut man sich über Spenden für den Calisthenics-Park. Zudem gibt es die Möglichkeit, beim Gemeindekonto etwas zu spenden, was unmittelbar den Ketscher Jugendlichen zugutekommt. Die Calisthenics-Anlage bietet hier viele Möglichkeiten der Bewegung“, so Emanuel Kuderna von der Mobilen Jugendarbeit Brühl-Ketsch.

Auch Andreas Sturm möchte in seinem eigenen Netzwerk private Stiftungen anfragen und Bürgermeister Timo Wangler stellte in Aussicht, dass bei allgemeinen Spenden an die Gemeinde anteilig auch der Calisthenics-Park mitberücksichtigt werden könne.

„Jedes Bewegungsangebot ist wichtig und gerade in Zeiten eines knappen Haushaltes sind viel Engagement und auch das Wissen um Fördermöglichkeiten wichtig, um Projekte zu realisieren“, ergänzt der Rathauschef.

Der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm sieht die Bewilligung des Fördergeldes auch als möglichen Start von weiteren Kooperationen. Gerade auch bei kleineren Projekten bis 500 Euro sei es wert, die Jugendstiftung BW anzufragen, lässt Sturm wissen. Die Jugendstiftung BW habe schließlich zum Ziel, im Bereich Jugendbildung zukunftsweisende Wege aufzuzeigen, vor Ort zu erproben und Ideen und Vorhaben junger Menschen zu begleiten und zu unterstützen.