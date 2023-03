Fastenbrechen aller Ketscher Gläubigen Ende des Monats

Ketsch. Die muslimische Fastenzeit Ramadan beginnt in diesem Jahr am Abend des 22. März und endet am Abend des 21. April. Nach den Corona-Jahren möchte das Integrationsbüro in diesem Jahr wieder ein gemeinsames Fastenbrechen durchführen. Hierzu sind alle Muslime und Nicht-Muslime am Freitag, 31. März, in die Rheinhallengaststätte eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gerne dürfen die Teilnehmer auch etwas zu Essen oder Trinken mitbringen (bitte kein Alkohol oder Schweinefleisch). Einlass ist um 19 Uhr, ab 19.15 Uhr beginnt die Veranstaltung mit Impulsen, bevor zum Sonnenuntergang um 19.55 Uhr das Buffet eröffnet wird. Der Abend wird eine Gelegenheit der Begegnung sein, auch um Antworten zu Fragen über das Leben von Muslimen in Deutschland aus erster Hand zu bekommen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich beim Integrationsbüro, Telefon 06202/60 68 16, mobil 0159/0 400 65 20, E-Mail Nicole.Verclas@Ketsch.de, an.