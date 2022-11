Kirche St. Sebastian Firmung in Ketsch: Den Reichtum des Glaubens entdecken und leben

Zum Glauben aus tiefem Bewusstsein heraus nochmals „Ja“ gesagt haben am Sonntag in einem feierlichen Gottesdienst in St. Sebastian in Ketsch 64 Firmanden der katholischen Kirchengemeinde Brühl-Ketsch-Rohrhof.