Gottesdienst im Schein der Kerzen

Ketsch. Als ein besonderes geistliches Angebot in der Adventszeit bietet die katholische Kirchengemeinde Brühl-Ketsch auch in diesem Jahr erneut die Rorategottesdienste in der Kirche St. Sebastian an.

Die Gottesdienste werden ganz im Kerzenschein noch vor Tagesanbruch in nicht alltäglicher Atmosphäre stattfinden. Mit adventlichen Gesängen wie dem „Rorate – Tauet Himmel den Gerechten“ wird die Hoffnung auf die baldige Ankunft Jesu im Mittelpunkt der Andachten stehen. Musikalisch begleitet werden die Gottesdienste zudem durch Orgel, Flöte und Oboe.

Mit gemeinsamem Frühstück

Im Anschluss an die Gottesdienste sind alle Mitfeiernde wieder zum gemeinsamen Frühstück ins Pfarrheim eingeladen.

Die Rorategottesdienste werden an den Freitagen, 2. und 16. Dezember, als Wortgottesdienste sowie an den Freitagen, 9. und 23. Dezember, als Eucharistiefeier gehalten. Los geht es zur gleichen Zeit, jeweils um 6 Uhr in der St. Sebastian Kirche in Ketsch. zg