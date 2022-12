Gottvertrauen als wichtiges Element in Krisenzeiten

Ketsch. „Mit der lebendigen Einheit von Glauben und sozialer Verantwortung gab er seinem Werk die geistige Ausrichtung“, sagte Helga Rey bei ihrer Begrüßung zum Gottesdienst in St. Sebastian und meinte Adolph Kolping.

An dessen Gedenktag ging es um „Zeitenwende“, denn tiefe Umbrüche in der Welt, das Leben eines jeden bestimmend, gab es zu allen Zeiten der Menschheit. War es vor mehr als 2000 Jahren Johannes der Täufer, der die Menschen zur Umkehr aufgerufen hatte, war es viel später Adolph Kolping, in dessen Zeit die Menschen Segen und Fluch der Industrialisierung zu spüren bekamen. Und nun ist es unsere jetzige Welt, die total auf dem Kopf stehend mit Sorgen um Krieg und Gewalt, Flüchtlingsdramen und Klimakrisen daherkommt. Aber: „In der Geburt Jesu erfüllt sich eine kühne Sehnsucht, eine Utopie der Hoffnung trotz aller Realität“, sagte Pfarrer Bertsch. Auch Diakon Kurt Gredel hob in seiner Predigt Gottvertrauen als ein wichtiges Element in Krisenzeiten hervor. Der Gottesdienst war einmal mehr mit dem gelungenen musikalischen Zutun von Annette Meixner und ihrem „Kolpingchor“ eingebunden. Im Anschluss an die kirchliche Feier waren Mitglieder und Freunde der Kolpingsfamilie zum Imbiss und geselligen Beisammensein ins Pfarrheim eingeladen. Damit verbunden war die Ehrung langjähriger Mitglieder.

Vorsitzende Marianne Faulhaber hob in ihrer Ansprache die Treue der Jubilare zur Gemeinschaft, vielfältiges, engagiertes Wirken über Jahrzehnte hinweg zum Wohle des Vereins und die Bereicherung des allgemeinen gesellschaftlichen Lebens hervor. Zu den jeweiligen Eintrittsjahren hatte Dieter Rey eine Präsentation mit damaligen Geschehnissen in der Welt und in der Kolpingsfamilie Ketsch zusammengestellt.

Zur Spende für medizinische Hilfe in der Ukraine rief Marianne Faulhaber auf. Claudia Schiller, in Ketsch wohnende Ärztin und sehr engagiert für die große medizinische Not in der Ukraine, sollte damit bedacht werden. mf