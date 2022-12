Hip Hop-Nachwuchs feiert fetzig

Ketsch. Eine Weihnachtsfeier kann auch mal fetzig und cool sein. So wie bei der Jugend der Tanzfreunde Ketsch. Da gibt’s laute Musik, flotte Tänze und jede Menge Spaß.

Die Jugend um Trainerin Beccy ist ja immer super gut drauf, und dieses Jahr hatte der Verein auch noch etwas Besonderes für die Hip Hop-Kids parat. Um bei den kommenden Auftritten gut auszusehen, wurden die jungen Tänzer und Tänzerinnen mit neuen T-Shirts im angesagtem Hip Hop-Design ausgestattet. Das war eine gelungene Überraschung und die Freude war allen anzusehen.

Präsentiert wird das neue Outfit der Mädchen und Jungen bereits am Sonntag, 8. Januar, bei einem Auftritt beim Jugendfußballturnier U 13 Masters der Sportvereinigung 06 Ketsch in der Neurotthalle. Da klappt’s bestimmt gleich noch mal so gut. zg