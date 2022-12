Fünf Frauenfußball-Mannschaften, so lange wie seit einigen Jahren nicht, sind in dieser Saison in den Landesligen gestartet. Wir blicken zurück und bewerten die erste Saisonhalbzeit.

Spvgg 06 Ketsch (Staffel 2, Platz drei): Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga galt es mit verändertem Kader und neuem Trainer, sich in der neuen Liga zu akklimatisieren. Das gelang soweit ganz gut,

...