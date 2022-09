In Ketsch schauen die „Schwiegersöhne Mannheims“ vorbei

Ketsch. „Musik, Humor und etwas Krimi“ kündigt Autor Jens Holzinger im Gespräch mit unserer Zeitung an, wenn er sich am Donnerstag gemeinsam mit Bernhard Sommer auf die Spuren der Helden aus „Dexter im Quadrat“ begibt. Helden? Verzeihung, es sind „Antihelden“, wie Holzinger sagt. Das macht das Detektiv-Duo, das sich aus gescheiterten Musikern rekrutiert, aber nur noch sympathischer. Und wie sympathisch die „Schwiegersöhne Mannheims“ sind, die Holzinger und Sommer geben, erfährt man bei Buch und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße. Die krimikalische Lesung startet um 19 Uhr.

Der Wahl-Ketscher Jens Holzinger hat mit „Dexter im Quadrat“ einen Regionalkrimi vorgelegt, in dem man immer wieder auf eine gute Portion Selbstironie stößt. In diesem ersten Band, gleich ein Doppelband, der zwei Fälle präsentiert („Die Nackte in Blau“ und „Tote leben länger“), wittern Ben Winter und Hannes Strasser, als Schlagerduo „Schwiegersöhne Mannheims“ – komisch exakt die gleiche Bezeichung wie die Künstler des Abends „Bei Michelfelders“ – krachend gescheitert, ihre Chance. Doch auch als Detektive hängen die Trauben des Erfolgs nicht unbedingt tiefer. Die Protagonisten stolpern mitunter nicht nur über ihr eigenes Unvermögen, sondern legen sich auch mit international gesuchten Kunstdieben an, die sie an der Nase herumführen.

Besuch beim Psychologen

Doch die Portion Krimi wird beim Auftritt in Ketsch nicht übertrieben. Sequenzen führen zum Schießtraining im Schützenhaus, bieten einen Besuch beim Psychologen oder offenbaren familiäre Katastrophen. Es wird sogar ein wenig ernst. „Von allem etwas“, kündigt Jens Holzinger an. Der Gymnasiallehrer in Mannheim hat schließlich Bernhard Sommer dabei und der Hockenheimer Lehrer am Gymnasium möchte die Musik nicht zu kurz kommen lassen.

Jens Holzinger, der es im ersten Lebensjahr seines Sohnes geschafft hat, fast einen kompletten Taschenbuchroman zu schreiben (es dauert noch etwas, bis dieser erscheint), hat derweil viele weitere Ideen für „Dexter im Quadrat“. Bis die lesbar sind, beträgt der Unkostenbeitrag plus am Donnerstag 15 Euro.