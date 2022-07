Jugend-Prinzenangeln des ASV 1928: Ann-Kathrin Kaufmann ist Prinzessin

Ketsch. Spannend verlief das Jugend-Prinzenangeln des ASV 1928 am Sonntag am Anglersee, an dem sich sieben Jugendliche beteiligten. In der Gruppe der Jüngeren (J1) gelang es Silas Strube, die Würde des 2. Jugendprinzen zu erringen. In der Gruppe der Älteren (J 2) war Ann Kathrin Kaufmann erfolgreich. Mit Ehrgeiz, ein wenig Glück und Durchhaltevermögen wurde sie an diesem Tag 1. Jugendprinzessin. Somit stehen die Jugendprinzen für das kommende 69. Backfischfest fest.

Die 1. Jugendprinzessin Ann-Kathrin Kaufmann (l.) und der 2. Jugendprinz Silas Strube freuen sich. © Kaufmann

Die beiden Jugendleiter Michael und Nina Kaufmann sowie der stellvertretende Vorsitzende Manfred Orth verkündeten das Ergebnis. Die Sieger erhielten die obligatorische Prinzenrolle und -torte.

Am Sonntagmorgen, 31. Juli, wird es am Anglersee sicherlich wieder spannend zugehen, denn dann gilt es, den Fischerkönig des Vereins zu ermitteln. ASV-Mitglieder können sich noch bis einschließlich Mittwoch, 27. Juli, bis 19 Uhr im Büro zur Teilnahme oder per E-Mail an die Adresse sportwart@asv-ketsch.de anmelden. zg