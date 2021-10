Ketsch: Jugendleiter verlässt „Herzensverein“ Richtung Fußballkreis

So einen wie Sebastian Schmid wünscht man sich. Das sagt nicht nur seine Freundin Sonja (34) – das weiß man nicht zuletzt bei der Sportvereinigung 06, wo der 41-jährige Diplom-Verwaltungswirt die Jugendleitung innehatte. Nun geht er zum Fußballkreis Mannheim, also zum Badischen Fußballverband (BFV), und führt den Jugendbereich in der ganzen Region, zu der Ketsch gehört. Er wolle die „jetzt

...