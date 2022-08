Ketscher Bridge-Club feiert sein traditionelles Sommerfest

Ketsch. Sein inzwischen fast schon traditionelles Sommerfest feierte der Ketscher Bridge-Club bei wunderschönem Sommerwetter – wie schon in den vergangenen Jahren – auf der Molkenkur unterhalb des Heidelberger Schlosses. Die Mitglieder loben immer wieder das schöne Ambiente dieses Lokals, das neben dem guten Essen den einzigartigen Blick auf die Altstadt sowie in die Rheinebene bietet.

Bereits am Morgen begrüßte die Vorsitzende des Clubs Ilse-Marie Oswald die Teilnehmer des sommerlichen Events. Danach begann dann aber sofort das Turnier, bei dem an immerhin neun Tischen Karten gespielt wurde. Die Turnierleitung hatte Sportwart Frederik Decker übernommen. Schon im ersten Teil des Wettbewerbs galt es, schwierige Austeilungen zu bewältigen.

Zur Mittagszeit setzten sich die Teilnehmer an die gedeckten Tische und bedienten sich an einem Buffet, das durchweg Lobesworte fand.

Nach dem Mittagessen ging es bis 16 Uhr wieder an die „Arbeit“ mit den Karten. Insgesamt mussten 30 Boards gespielt werden, damit eine Dreifach-Wertung erfolgen konnte. Danach nahm Oswald die Ehrung der Sieger vor.

Den ersten Platz errang Ellen Dorn mit ihrem Partner Hans Pichler. Den zweiten belegten Dorothea Stoll mit ihrer Partnerin Else Schmidt, gefolgt von dem Ehepaar Kathrin Reinert und Arne Siegel. Die Sieger erhielten jeweils ein Weinpräsent.

Alle Mitglieder stießen schließlich gut gelaunt auf die Sieger und den gelungenen Tag an. Nach dem offiziellen Teil saßen noch viele in geselliger Runde auf der Terrasse der Molkenkur und genossen an diesem wunderschönen Sommertag den einzigartigen Ausblick auf das Rheintal.