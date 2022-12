Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Neues Angebot Ketscher Christian Beck gründet Kindersport- und Tanzverein

Seit November hat Christian Beck, Personaltrainer und Sportler, mit der Gründung des Kindersport-und Tanzvereins ein weiteres Angebot für Kinder in Ketsch geschaffen. . Mit seinem Verein will er die Bindung zum Sport und den Spaß an der Bewegung erhalten.