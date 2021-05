Wo man in diesem Sommer, wenn es die Pandemie denn zulässt, in der Enderlegemeinde Abkühlung beim Schwimmen finden kann, haben der Gemeinderat und die Verwaltung bereits festgelegt: „Wir haben uns in diesem Jahr dazu entschlossen, den Badestrand Hohwiese geschlossen zu halten und dafür das besonders bei Familien beliebte Freibad zu öffnen“, bestätigt Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer auf Anfrage

...