Ketscher Umweltstammtisch lädt zum Waldspaziergang ein

Ketsch. Der Umweltstammtisch Ketsch lädt für diesen Samstag, 11. März, zu einem Waldspaziergang auf der Rheininsel mit dem Diplom-Forstwirt Volker Ziesling ein.

Der Speyerer Waldexperte ist Begründer und Ansprechpartner der Bürgerinitiative „Waldwende jetzt“ und setzt sich in der Region für einen schonenden Umgang, den Erhalt sowie eine ökologische Aufwertung der Wälder ein. Die besondere Bedeutung eines Schutzes der Wälder – auch der Rheinauenwälder – ergebe sich aus der Tatsache, dass der Südwesten in der vom Klimawandel am schwersten betroffenen Region Deutschlands sei.

Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Altrheinbrücke in Ketsch. Die Teilnehmer werden gebeten, auf eine dem Wetter angepasste Kleidung und gutes Schuhwerk zu achten. Eine Anmeldung für den Spaziergang auf der Ketscher Rheininsel ist nicht notwendig.