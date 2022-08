Kunden bedanken sich beim Ketscher Metzger Thomas Alt

Ketsch. Es war eine absolute Geheimsache – und einige Autofahrer staunten nicht schlecht, als sie Samstagmittag um 13 Uhr die Schwetzinger Straße in Ketsch durchqueren wollten. Denn da setzte sich ein Demonstrationszug mit gut 50 Menschen in Bewegung. Vorneweg trugen sie ein Transparent. Drauf abgebildet war die schönste Auswahl an Würsten und drunter stand: „Thomas! Danke für alles!“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeint war Metzgermeister Thomas Alt, der am Samstag zum letzten Mal sein Geschäft geöffnet hatte und mit der Schließung eine 104-jährige Familientradition beendete. Als dann der Zug durchs geöffnete Tor in den Hof Richtung Wurstküche zog, gab es erst mal einen panischen Blick, die Aussage „ich muss doch noch aufräumen“ und feuchte Augen. Denn damit hatte der beliebte Metzger wirklich nicht gerechnet, dass hier befreundete Wirte und Vereinsvorsitzende, Stammkunden und Freunde so herzlich verabschieden, gleich noch Sekt, Bier, Weißherbstschorle, Snacks und Musik mitbringen, um einem Menschen Danke zu sagen, dem nie etwas zu viel war, der immer aushalf, wenn ein Wirt oder Verein am Wochenende mal zu wenig eingekauft hatte, der zuverlässig seine Cateringaufträge auch abends noch abarbeitete, von früh bis abends sich immer neue Kreationen von der Spargelbratwurst bis zur Gänseleberwurst einfallen ließ und seine Klassiker wie die legendäre Fleischwurst herstellte und frisch in die Verkaufstheke brachte.

Heiner Back eröffnet eine Filiale

Das Bedauern an diesem Samstag war groß und auch bei den Angestellten flossen die Tränen beim Lied „Time to say goodbye“. Immerhin gab’s eine gute Nachricht: Der Schwetzinger Kollege Heiner Back übernimmt den Verkaufsraum und richtet hier eine Filiale ein. Thomas Alt lässt sich bei ihm hin und wieder einspannen. Schon am 1. September soll es losgehen – und Back übernimmt einen Großteil des Personals. Wermutstropfen für die Plankstadter ist dabei allerdings, dass die dortige Filiale Backs bald schließen muss. „Ich freue mich sehr auf die Kunden in Ketsch. Wir wollen die Metzgertradition in unserer Familie fortführen, mein Sohn Heinrich geht im Herbst auf die Meisterschule nach Augsburg und ist ja bereits voll in unseren Betrieb integriert“, sagt Back. Und dann gab’s noch viele herzliche Worte für Thomas Alt.