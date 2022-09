Ketsch. Der letzte Workshops-Block dieses Jahres findet mit dem Faszien-Yoga am Montag, 24. Oktober, statt. Er umfasst zehn Einheiten, die jeweils von 11.15 bis 12.15 Uhr in der TSG Halle terminiert sind.

Zumba findet ab 12. Oktober jeweils mittwochs von 20 bis 21 Uhr sowie 21 bis 22 Uhr in der TSG-Halle statt. Die Kurse werden von qualifizierten Übungsleitern durchgeführt.

Weitere Information gibt es unter www.tsg-ketsch.de. Dort finden Interessierte auch die Anmeldeformulare für die Kurse.

Ansprechpartner sind Gaby Montag, Telefon 06202/6 84 92 oder per E-Mail an gaby.montag@tsg-ketsch.de, beziehungsweise Petra Meyer, Telefon 06202/69 27 70 oder per E-Mail an petra.meyer@tsg-ketsch.de. zg