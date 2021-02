Ketsch. Gute Nachrichten für Ketsch und das Gewerbegebiet Süd: Die LGI Logistics Group International hat bestätigt, dass sie das rund 30 000 Quadratmeter große Logistikzentrum der ehemaligen 21sportsgroup angemietet hat und in vollem Umfang nutzen wird.

Demnach plant der Logistikspezialist aus der Nähe von Stuttgart, sich mit einem auf die hochwertigen Bereiche Healthcare (Medizintechnik/In-vitro-Diagnostik) und Elektronik spezialisierten Logistikangebot in der Rhein-Neckar-Region zu etablieren.

LGI Logistics Group International Die LGI Logistics Group International GmbH wurde 1995 gegründet und ging aus Hewlett-Packard Deutschland hervor, der hiesigen Tochter des größten US-amerikanischen PC- und Druckerherstellers. Seit 2016 gehört LGI zur Elanders Gruppe aus Schweden.

Zu den Kunden der vielfältigen Logistikdienstleistungen zählen Branchengrößen aus den Bereichen Automobil, Elektronik, Industrie, Gesundheitswesen und Fashion.

Mit mehr als 5000 Beschäftigten an über 45 Standorten weltweit ist LGI inzwischen einer der größten Kontraktlogistiker der Welt.

Der Hauptsitz von LGI befindet sich in Herrenberg bei Stuttgart. In der Region gibt es noch zwei weitere Standorte: in Waghäusel und in Wiesloch.

Bis Mitte nächsten Jahres soll der Betrieb in Teilen hochgefahren werden. Langfristig plant LGI mit etwa 200 bis 250 Stellen, teilte das Unternehmen im Gespräch mit unserer Zeitung exklusiv mit.

Optimal mitten in Rhein-Neckar

„Ketsch ist ein optimaler Standort für uns: Mitten in der Rhein-Neckar-Region, wo die Nachfrage nach spezialisierten Logistiklösungen vor allem aus dem Medizintechnik-Bereich sehr hoch ist. Das neue und hochwertige Logistikzentrum in der Sachsenstraße eignet sich hervorragend für diese Produktpalette, die nicht auf Masse und schnellen Umschlag setzt, sondern auf filigrane und hochwertige Produkte mit hoher Wertschöpfung“, erklärte Martina Weihing, verantwortlich für den Geschäftsbereich „Electronics & Health Care“ bei LGI.

Entsprechend hoch seien somit die Anforderungen an einen Standort gewesen: Eine saubere, moderne Halle und dazugehörige Büroflächen seien nötig, weil LGI hier keine reine Logistik im klassischen Sinne, sondern eine umfangreiche Komplettlösung für seine Kunden anbieten wolle. Deshalb werde der Bedarf an Arbeitskräften vielfältig sein und auch hochqualifizierte Berufsfelder beinhalten, so Weihing.

Langfristiger Mietvertrag

Den Mietvertrag über zehn Jahre hatte LGI bereits im vergangenen Sommer mit dem Eigentümer des Logistikzentrums, dem Immobilieninvestor Nuveen Real Estate aus Frankfurt, abgeschlossen (wir berichteten). Dass die Aufnahme des eigenen Betriebs erst Ende dieses Jahrs geplant ist, liegt an einem Zwischenmieter, der Bereiche der Halle derzeit noch als Lager nutzt. Bereits im vergangenen Jahr hatte ein Unternehmenssprecher unserer Zeitung bestätigt, dass Mercedes-Benz einen Teil des Gebäudes für die Lagerung von Fahrzeugteilen verwende.

„Es ist uns wichtig, diesen Zwischenmieter in Ruhe ausziehen zu lassen. Als etabliertes Unternehmen mit langer Firmengeschichte sind wir nicht an übereilten oder kurzfristigen Lösungen interessiert“, betonte Hermann Holsten, „Head of Projects Real Estate“ und damit zuständig für die Liegenschaften bei LGI. „Stattdessen wollen wir uns lokal verankern und weitreichende Perspektiven aufbauen.“

Ganz neu ist die Region für den Logistikspezialisten derweil nicht: In Waghäusel betreibt LGI einen Standort für verschiedene Branchen. In Wiesloch ist LGI außerdem für einen Kunden aus dem Industrieumfeld tätig. „Wir wollen jetzt aber die Entwicklungen der Region Rhein-Neckar ganzheitlich betrachten und auf die Zielkunden ausrichten, um eine optimale Lösung zu ermöglichen. Neben dem klassischen Kontraktlogistikgeschäft bauen wir auf neue, innovative Servicekonzepte. Diesen Schwerpunkt werden wir in Ketsch umsetzen, wobei noch nicht endgültig feststeht, welche Kunden unser Angebot im Gewerbegebiet Süd nutzen werden“, erklärte Hermann Holsten.

Kein überfrachteter Platz

In einem Punkt legt sich LGI aber bereits fest: Das Logistikzentrum wird kein überfrachteter Umschlagplatz mit massenhaftem Lkw-Verkehr werden. „Bei uns wird deutlich weniger los sein, als die 21sportsgroup ursprünglich angekündigt hatte, eben weil wir nur ganz spezielle Bereiche bespielen werden“, sagte Hermann Holsten.

Denkbar sei hingegen ein Entwicklungszentrum für Start-ups aus dem Healthcare- und Elektronikbereich, für das es im Verwaltungstrakt der Halle optimale Bedingungen gebe. „Wir denken also langfristig und wollen uns in Ketsch eine Perspektive für die kommenden Jahrzehnte aufbauen.“