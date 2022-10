Line-Dancerinnen machen Trainerin Backfisch stolz

Ketsch. Die Line-Dance-Turniergruppe der Tanzfreunde Ketsch reiste zur deutschen Meisterschaft nach Stuttgart. Zusammen mit Trainerin Sabine Backfisch machte sich die kleine Gruppe nebst „Fanclub“ am Freitagmittag auf den Weg in die Landeshauptstadt, denn bereits am Abend waren die ersten Vorrunden unter dem Dach des Bundesverbands für Country und Westerntanz (BfCW) angesetzt.

Die fünf gemeldeten Tänzerinnen der Tanzfreunde Ketsch befanden sich in einem illustren Feld mit insgesamt mehr als 180 Aktiven über alle Kategorien hinweg. Es mussten mindestens vier verschiedene Tänze aus den Bereichen Walzer, ChaCha, West Coast oder East Coast Swing, Polka, Samba, Two Step oder Funky von jedem absolviert werden. Etwas Pech hatte Nicole Monique Klein, die das Finale in ihrer Division Newcomer Female Silver gegen ein starkes Feld von 22 Gegnerinnen äußerst knapp verpasste.

„Ich bin unglaublich stolz auf meine Mädels, die auf der Tanzfläche ihr Bestes gegeben haben“, sagte Trainerin Sabine Backfisch. „Ein großartiger Erfolg, aber genauso wichtig und schön ist für mich die Gemeinschaft der Gruppe. Das füreinander Dasein, das sich Beruhigen, Anfeuern, beim Umziehen helfen, Mitfiebern und Mitfreuen, eben das Wir. Dieser Zusammenhalt spielt bei solchen Wettbewerben eine zentrale Rolle.“

Erste Plätze

Das Ergebnis kann sich mit drei Meistertiteln und weiteren Top-platzierungen für die Tänzerinnen der TFK Ketsch sehen lassen: Deutsche Meisterin Line-Dance Classic Newcomer Crystal ist Vanessa Roß. Ein erster Platz stand für Sandra Krause zu Buche, die sich deutsche Meisterin im Line-Dance Classic Intermediate Crystal nennen darf. Bei den Line-Dance Classic Novice Open holte Victoria Danzer Platz drei. Beim Paartanz Pro/Am Newcomer Open heimste Victoria Danzer den ersten Platz ein. Und über den Turniersieg Line-Dance Breitensport Fortgeschrittene Diamond freute sich Ramona Klingenberg. zg