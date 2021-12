Was Nimonh Kaiser-Patthavong motiviert, sich als Kandidatin für die bevorstehende Bürgermeisterwahl in der Enderlegemeinde in 2022 aufstellen zu lassen, benennt die aktuelle Leiterin der Kindertagesstätte Villa Sonnenschein ohne Umschweife: „Ich möchte Ketsch etwas zurückgeben, denn die Menschen in dieser Gemeinde und ihre Belangen sind mir wichtig. Dieser Ort und die Ketscher haben mich

...