Die Amtszeit von Bürgermeister Jürgen Kappenstein, der nach Ablauf seiner zweiten achtjährigen Amtszeit nicht mehr antritt (wir berichteten), endet am 30. Juni 2022. Ab Juli braucht die Enderlegemeinde also einen neuen Rathauschef – dieser wird am Sonntag, 8. Mai 2022, gewählt. Das entschied der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung an diesem Montag in der Rheinhalle einstimmig.

