Rumba und Walzer im Western-Stil

Ketsch. Bei dem überregionalen Ausbildungslehrgang des Bundesverbands für Country Westerntanz Deutschland (BfCW) zum Trainerassistenten unter der Leitung von Sabine Backfisch haben sich auch einige Mitglieder der Tanzfreunde Ketsch engagiert. An den drei Wochenendseminaren in den Räumlichkeiten des TSC Rot Weiß Viernheim waren Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz am Start, heißt es in einer Mitteilung der Tanzfreunde.

Dabei ging es vor allem um die Ausbildung von zukünftigen Übungsleitern sowie die Fort- und Weiterbildung bereits aktiver Trainer, um die hohen, vorgegebenen Standards halten zu können, die Linedance-Lehrer in Theorie und Praxis erfüllen sollen.

Die erste Einheit stand unter der Überschrift: „Grundlagen Country Westerntanz“. Die Teilnehmer beschäftigten sich unter anderem mit essenziellen Inhalten der Musik- und Bewegungstheorie. Im anschließenden praktischen Teil wurden die neu erworbenen Kenntnisse in Form verschiedener Tanzstile – wie Rumba, Cha-Cha-Cha und Walzer – erprobt und in Linedance-typische Grundfiguren und Schrittkombinationen umgesetzt.

Das folgende Modul, welches sich über zwei Wochenenden erstreckte und tiefergreifende fachliche und didaktische Kompetenzen vermittelte, führte zum Lizenzerwerb als „Trainerassistent des Country Westerntanz“ innerhalb des BfCW.

Dabei reiste der Präsident des BfCW, Willy Fröhlich, extra aus Hamburg an, um über die Arbeit des Bundesverbands zu referieren und den Austausch mit den anwesenden und teilweise weit angereisten Vertretern verschiedenster Vereine zu suchen.

Erfahrene und souveräne Trainerin

Der Kurs bestand aus insgesamt 25 Teilnehmern, davon allein sieben der Tanzfreunde Ketsch: Cornelia Bolling, Martha Eustachi-Sessler, Nicole Klein, Ramona Klingenberg und Heike Mayer, sowie Heike Kohl und Elli Humme, die den Lehrgang zur Erhaltsschulung ihrer Trainer-C-Lizenz nutzten.

Damit steht außer Frage: Die Tanzfreunde Ketsch sind in ihrer Aufstellung und Ausbildung absolut auf der Höhe der Zeit. Der besondere Dank des Vereins gilt dabei seiner kompetenten und erfahrenen Lehrgangsleiterin und Trainerin Sabine Backfisch, die es verstand, selbst schwierigste Inhalte souverän und interessant zu vermitteln, so dass alle Teilnehmer sowohl ihren Nutzen als auch ihren Spaß hatten, heißt es in der Mitteilung des Vereins. zg