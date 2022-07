AVR Schadstoffe abgeben - Sammelmobil macht auf der Annahmestelle in Ketsch Station

Die nächste Schadstoffsammlung der AVR findet am Mittwoch, 6. Juli, in Ketsch statt. Dabei werden die Stoffe entgegengenommen, die in vielen Haushalten alltäglich anfallen. Sie umweltgerecht zu entsorgen, dafür sorgt das Schadstoffmobil.