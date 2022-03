Spvgg Ketsch sammelt 1770 Euro Spenden für die Ukraine

Ketsch. Da waren schon rassige Fußballbegegnungen dabei beim kurzfristig anberaumten F-Junioren-Spieltag der Sportvereinigung 06 im Waldstadion – vor allem der Nachwuchs des Siegers beim Turnier mit insgesamt acht Mannschaft, die Jungen des SV Waldhof Mannheim II, sorgte für reichlich Szenenapplaus. Doch nicht allein die Sechs- bis Achtjährigen wussten sportlich zu gefallen, sondern auch der Zweck der Veranstaltung erfüllte alle Hoffnungen: „Wir werden insgesamt 1770 Euro an Spendengeld überweisen können“, sagte Dominik Burkert.

Der Trainer der F-Junioren in der Enderlegemeinde hatte nämlich ein Problem zu lösen. Seine Schutzbefohlenen, wenn es um den Fußball geht, forderten eine Aktion ein, mit der sie vielleicht ihren Gleichaltrigen in der Ukraine helfen könnten. „Die Machtlosigkeit war ganz schlimm für die Jungs“, sagte Burkert. Gemeinsam mit seiner Frau Sabrina habe er dann überlegt, was möglich sei. Die jungen Fußballer können zwar nicht wirklich was tun, aber sie können Fußballspielen und darüber Hilfe leisten. Also sei die Idee eines Spieltags, bei dem sich mehrere Mannschaften treffen und man unter anderem die Gelegenheit hat, Spenden einzusammeln, geboren worden. „Den Spielern ist echt ein Stein vom Herzen gefallen“, sagt Burkert, der bei der Sportvereinigung die jüngsten Mannschaften von Bambini bis E-Junioren koordiniert. Natürlich hätten die Burschen mitbekommen, dass in der Ukraine Krieg herrscht – „vielleicht hat der eine oder andere auch ein Bild zu viel im Fernsehen gesehen“, mutmaßte Burkert, dessen Söhne Benedikt und Leon in der Ketscher Mannschaft mit von der Partie sind. In der Schule sei mit den Fußballern auch über den Ukraine-Krieg gesprochen worden und selbst habe man ebenfalls das Thema möglichst kindgerecht in Worte gepackt.

Bei der Organisation des Spieltags sei er begeistert gewesen, wie flugs sich die anderen Mannschaften bereiterklärt hätten, beim Spieltag dabei zu sein, sagte Burkert. Auch innerhalb des Vereins seien schnell Hürden gefallen. Beispielsweise übernahm die Sportvereinigung 06 die Kosten für den Einkauf beispielsweise für Speisen und Getränke. Über einen Globus-Gutschein habe man außerdem verfügen können. Und samt Glück, das der Mannschaftverbund mit den engagierten Eltern der Spieler habe, sei die Aktion schnell auf die Beine gestellt gewesen.

Der Spendenbetrag geht nun anteilig an die Egidius-Braun-Stiftung und an Herzenssache – die Kinderhilfsaktion der beiden öffentlich-rechtlichen Sender Südwestrundfunk und Saarländischer Rundfunk. Beide Organisationen haben Hilfen für Kinder in der Ukraine auf den Weg gebracht.

Ketsch I holt sieben Zähler

Das nackte sportliche Ergebnis liest sich derweil wie folgt: Nach dem Sieger SV Waldhof II (18 Punkte) ging der SV Waldhof I (ebenfalls 18, aber mit schlechterem Torverhältnis) als Zweitplatzierter hervor, SV Sandhausen (16) wurde Dritter, gefolgt von den Mannschaften des VfL Neckarau (13), von Ketsch I (7), von Makkabi Frankfurt (6), des VfB Gartenstadt (4) und von Ketsch II (0).